Найпопулярніший російський топонім на Харківщині – дані Інституту нацпам’яті
Фото: Телеграм “Декомунізація. Україна”
У Харкові та області серед російських топонімів найпопулярніші ті, які пов’язані з іменем Юрія Гагаріна.
Про це розповіла начальниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова виданню «Урядовий кур’єр».
«Проспект Гагаріна в Харкові і вулиці, названі його ім’ям, в багатьох населених пунктах потрібно перейменувати. Цього вимагає закон. І винен в цьому не сам Гагарін, а те, як радянська, а потім і російська влада використовувала і використовує його ім’я у своїй пропаганді», – зазначила Тахтаулова.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області серед російських топонімів найпопулярніші ті, які пов’язані з іменем Юрія Гагаріна.".