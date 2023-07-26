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Найпопулярніший російський топонім на Харківщині – дані Інституту нацпам’яті

Суспільство 11:47   26.07.2023
Вікторія Яковенко
Найпопулярніший російський топонім на Харківщині – дані Інституту нацпам’яті Фото: Телеграм “Декомунізація. Україна”

У Харкові та області серед російських топонімів найпопулярніші ті, які пов’язані з іменем Юрія Гагаріна.

Про це розповіла начальниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова виданню «Урядовий кур’єр».

«Проспект Гагаріна в Харкові і вулиці, названі його ім’ям, в багатьох населених пунктах потрібно перейменувати. Цього вимагає закон. І винен в цьому не сам Гагарін, а те, як радянська, а потім і російська влада використовувала і використовує його ім’я у своїй пропаганді», – зазначила Тахтаулова.

Читайте також: Декомунізатори вимагають замалювати у Харкові мурали з Жуковим та Гагаріним

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області серед російських топонімів найпопулярніші ті, які пов’язані з іменем Юрія Гагаріна.".