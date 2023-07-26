Найпопулярніший російський топонім на Харківщині – дані Інституту нацпам’яті

У Харкові та області серед російських топонімів найпопулярніші ті, які пов’язані з іменем Юрія Гагаріна.

Про це розповіла начальниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова виданню «Урядовий кур’єр».

«Проспект Гагаріна в Харкові і вулиці, названі його ім’ям, в багатьох населених пунктах потрібно перейменувати. Цього вимагає закон. І винен в цьому не сам Гагарін, а те, як радянська, а потім і російська влада використовувала і використовує його ім’я у своїй пропаганді», – зазначила Тахтаулова.

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