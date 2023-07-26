Самый популярный российский топоним в Харькове – данные Института нацпамяти

В Харькове и области среди российских топонимов самые популярные те, которые связаны с именем Юрия Гагарина.

Об этом рассказала руководитель отдела Украинского института нацпамяти Мария Тахтаулова изданию «Урядовий кур’єр».

«Проспект Гагарина в Харькове и улицы, названные его именем, во многих населённых пунктах нужно переименовать. Этого требует закон. И виноват в этом не сам Гагарин, а то, как советские, а затем и российские власти использовали и используют его имя в своей пропаганде», — отметила Тахтаулова.

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