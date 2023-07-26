В Харькове убирают советскую символику: где идут работы – мэрия

В Холодногорском и Слободском районах демонтируют памятники с советской символикой.

В частности, сейчас демонтируют элемент обелиска «Орленок», расположенный в парке «Юность» в Холодногорском районе. Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 26 июля, сообщили в мэрии.

Также исполком решил демонтировать памятный знак Артема, расположенный на придомовой территории жилого дома №3 по улице Морозова в Слободском районе.