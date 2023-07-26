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В Харькове убирают советскую символику: где идут работы – мэрия

Общество 13:44   26.07.2023
Виктория Яковенко
В Харькове убирают советскую символику: где идут работы – мэрия Фото: Харьковский горсовет

В Холодногорском и Слободском районах демонтируют памятники с советской символикой.

В частности, сейчас демонтируют элемент обелиска «Орленок», расположенный в парке «Юность» в Холодногорском районе. Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 26 июля, сообщили в мэрии.

Также исполком решил демонтировать памятный знак Артема, расположенный на придомовой территории жилого дома №3 по улице Морозова в Слободском районе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 июля 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском и Слободском районах демонтируют памятники с советской символикой.".