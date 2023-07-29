Памятный знак в честь Артема демонтировали в Харькове

В Харькове в парке Машиностроителей убрали памятный знак в честь Артема.

«Удивительно, до последнего времени здесь был памятный знак в честь Артема. Наконец-то его демонтировали. Продолжение следует», — сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».