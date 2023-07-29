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Памятный знак в честь Артема демонтировали в Харькове

Общество 20:03   29.07.2023
Виктория Яковенко
Памятный знак в честь Артема демонтировали в Харькове Фото: «Деколонизация. Украина»

В Харькове в парке Машиностроителей убрали памятный знак в честь Артема.

«Удивительно, до последнего времени здесь был памятный знак в честь Артема. Наконец-то его демонтировали. Продолжение следует», — сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 20:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в парке Машиностроителей убрали памятный знак в честь Артема".