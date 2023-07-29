Памятный знак в честь Артема демонтировали в Харькове
Фото: «Деколонизация. Украина»
В Харькове в парке Машиностроителей убрали памятный знак в честь Артема.
«Удивительно, до последнего времени здесь был памятный знак в честь Артема. Наконец-то его демонтировали. Продолжение следует», — сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
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- • Дата публикации материала: 29 июля 2023 в 20:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в парке Машиностроителей убрали памятный знак в честь Артема".