Активисты требуют демонтировать памятник Ломоносову в Харькове

Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились в Харьковский горсовет с требованием демонтировать памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, установленному на Салтовке.

«Его установили уже после возобновления независимости вместе с чиновниками из Белгорода в честь «дружбы украинского и русского народов». Может, уже пора убрать?», — пишут в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

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