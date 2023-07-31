Активисты требуют демонтировать памятник Ломоносову в Харькове
Фото: «Деколонизация. Украина»
Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились в Харьковский горсовет с требованием демонтировать памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, установленному на Салтовке.
«Его установили уже после возобновления независимости вместе с чиновниками из Белгорода в честь «дружбы украинского и русского народов». Может, уже пора убрать?», — пишут в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились в Харьковский горсовет с требованием демонтировать памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, установленному на Салтовке.".