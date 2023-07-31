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Активисты требуют демонтировать памятник Ломоносову в Харькове

Общество 12:53   31.07.2023
Виктория Яковенко
Активисты требуют демонтировать памятник Ломоносову в Харькове Фото: «Деколонизация. Украина»

Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились в Харьковский горсовет с требованием демонтировать памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, установленному на Салтовке.

«Его установили уже после возобновления независимости вместе с чиновниками из Белгорода в честь «дружбы украинского и русского народов». Может, уже пора убрать?», — пишут в Telegram-канале «Деколонизация. Украина». 

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 12:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители проекта «Деколонизация. Украина» обратились в Харьковский горсовет с требованием демонтировать памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову, установленному на Салтовке.".