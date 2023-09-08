Памятник дружбе украинского и русского народов планируют снести в Харькове

Скульптуру, которая символизирует дружбу украинского и русского народов, планируют демонтировать в Харькове. Этот памятник расположен в центре города, вблизи Харьковского моста.

Об этом говорится в ответе начальника департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрия Липового на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

«На сегодняшний день департаментом рассматривается вопрос о демонтаже скульптуры на постаменте, которая символизирует единство украинского и русского народов возле Харьковского моста», — сообщается в ответе.

Читайте также: Активисты требуют демонтировать памятник Ломоносову в Харькове