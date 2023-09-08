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Памятник дружбе украинского и русского народов планируют снести в Харькове

Общество 11:54   08.09.2023
Елена Нагорная
Памятник дружбе украинского и русского народов планируют снести в Харькове Документ: Вадим Поздняков

Скульптуру, которая символизирует дружбу украинского и русского народов, планируют демонтировать в Харькове. Этот памятник расположен в центре города, вблизи Харьковского моста.

Об этом говорится в ответе начальника департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрия Липового на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.

«На сегодняшний день департаментом рассматривается вопрос о демонтаже скульптуры на постаменте, которая символизирует единство украинского и русского народов возле Харьковского моста», — сообщается в ответе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скульптуру, которая символизирует дружбу украинского и русского народов, планируют демонтировать в Харькове. Этот памятник расположен в центре города, вблизи Харьковского моста.".