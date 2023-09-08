Памятник дружбе украинского и русского народов планируют снести в Харькове
Документ: Вадим Поздняков
Скульптуру, которая символизирует дружбу украинского и русского народов, планируют демонтировать в Харькове. Этот памятник расположен в центре города, вблизи Харьковского моста.
Об этом говорится в ответе начальника департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрия Липового на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова.
«На сегодняшний день департаментом рассматривается вопрос о демонтаже скульптуры на постаменте, которая символизирует единство украинского и русского народов возле Харьковского моста», — сообщается в ответе.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 11:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Скульптуру, которая символизирует дружбу украинского и русского народов, планируют демонтировать в Харькове. Этот памятник расположен в центре города, вблизи Харьковского моста.".