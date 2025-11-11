Отбить кувалдами головы двум «друзьям» в Харькове грозятся деколонизаторы
Речь идет о скульптурной группе возле Харьковского моста, посвященной «дружбе украинского и русского народов». Как отмечают представители проекта «Деколонизация. Украина», вопрос демонтажа этого памятника они безрезультатно поднимают уже четыре года.
«Ноябрь 2025 года. Этот вопрос уже перезрел. Направили обращение к городскому голове с требованием демонтажа. Иначе эти головы будут отбиты кувалдами», — предупредили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
Как рассказал МГ «Объектив» соучредитель проекта Вадим Поздняков, обращение на имя мэра Игоря Терехова с требованием демонтировать памятник он подал в электронной форме.
«Монумент создавался как элемент пропаганды, призванной навязывать украинцам искусственный образ «единства» с россией. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году, такой символ не может оставаться в городском пространстве Харькова. Города, который одним из первых принял на себя удар оккупанта», — объясняет Поздняков.
По убеждению активиста, продолжение существования этой скульптурной группы в публичном пространстве усиливает нарративы государства-агрессора; противоречит политике деколонизации и восстановления исторической справедливости; является оскорбительным для многих жителей города, пострадавших от российской агрессии.
Напомним, еще в сентябре 2023 года в ответе начальника департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрия Липового на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова говорилось, что вопрос демонтажа скульптуры рассматривается.
Читайте также: Поздняков перечислил памятники, которые еще нужно убрать из Харькова (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: деколонизация, новости Харькова, поздняков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Отбить кувалдами головы двум «друзьям» в Харькове грозятся деколонизаторы», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2025 в 18:40;