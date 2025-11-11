Live

Отбить кувалдами головы двум «друзьям» в Харькове грозятся деколонизаторы

Общество 18:40   11.11.2025
Елена Нагорная
Отбить кувалдами головы двум «друзьям» в Харькове грозятся деколонизаторы Фото: stroyobzor.ua

Речь идет о скульптурной группе возле Харьковского моста, посвященной «дружбе украинского и русского народов». Как отмечают представители проекта «Деколонизация. Украина», вопрос демонтажа этого памятника они безрезультатно поднимают уже четыре года.

«Ноябрь 2025 года. Этот вопрос уже перезрел. Направили обращение к городскому голове с требованием демонтажа. Иначе эти головы будут отбиты кувалдами», — предупредили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Как рассказал МГ «Объектив» соучредитель проекта Вадим Поздняков, обращение на имя мэра Игоря Терехова с требованием демонтировать памятник он подал в электронной форме.

«Монумент создавался как элемент пропаганды, призванной навязывать украинцам искусственный образ «единства» с россией. После начала российской агрессии против Украины в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году, такой символ не может оставаться в городском пространстве Харькова. Города, который одним из первых принял на себя удар оккупанта», — объясняет Поздняков.

По убеждению активиста, продолжение существования этой скульптурной группы в публичном пространстве усиливает нарративы государства-агрессора; противоречит политике деколонизации и восстановления исторической справедливости; является оскорбительным для многих жителей города, пострадавших от российской агрессии.

Напомним, еще в сентябре 2023 года в ответе начальника департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрия Липового на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова говорилось, что вопрос демонтажа скульптуры рассматривается.

Читайте также: Поздняков перечислил памятники, которые еще нужно убрать из Харькова (видео)

Автор: Елена Нагорная
