Ситуація – найсерйозніша за всю історію – голова Укренерго

Енергетики вже почали відновлювати об’єкти, які отримали пошкодження внаслідок наймасштабнішого з початку вторгнення РФ ракетного удару, і планують працювати всю ніч та наступні дні.

Як заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, ситуація – найсерйозніша за всю історію.

“Із початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: біля ста ракет. Кожна ракета летіла з метою занурити Україну у темряву. Атака здійснена з цинічним розрахунком — в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням. Зараз, в ці хвилини енергетики вже відновлюють об’єкти, вже працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання”, – розповів Кудрицький.

Він пояснив, що аварійні відключення застосовуються виключно для збереження керованості енергосистеми.

Кудрицький вкотре закликав набирати запаси води, заряджати акумулятори та мобільні телефони.

“Це дасть нам час робити свою роботу: задіювати резервні схеми заживлення тримати баланс в енергомережі… Ми встоїмо, знайдемо шляхи подати електроенергію, ми працюватимемо всю ніч і всі наступні дні. Мало приємного в тому, щоб бути головною ціллю ракетного запасу країни-терориста, але їм нас не зламати”, – додав голова національної енергетичної компанії.

Нагадаємо, що близько 16-ї години ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область. Синєгубов припустив, що світла не буде до ранку. Проте, електроенергія почала з’являтися у різних районах Харкова та області близько 20:30 .