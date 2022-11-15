У Харкові та області почало з’являтися світло

У Харківській області почали відновлювати електропостачання, яке зникло після ворожих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі близько 16-ї години 15 листопада.

Про те, що з’явилося світло, повідомляють у соцмережах мешканці Харкова, зокрема Салтівського району та ХТЗ, а також жителі Чугуївського району області.

Нагадаємо, що близько 16-ї години під час повітряної тривоги в Харкові та області почали лунати вибухи. Спостерігачі повідомили про виліт мінімум семи ракет із території Бєлгородської області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область. Синєгубов припустив, що світла не буде до ранку.