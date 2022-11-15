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В Харькове и области начал появляться свет

Общество 20:56   15.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове и области начал появляться свет

В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, которое исчезло после вражеских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре около 16-ти часов 15 ноября.

О том, что появился свет, сообщают в соцсетях жители Харькова, в частности Салтовского района и ХТЗ, а также жители Чугуевского района.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 20:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, которое исчезло после вражеских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре около 16-ти часов 15 ноября.".