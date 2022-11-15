В Харькове и области начал появляться свет
В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, которое исчезло после вражеских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре около 16-ти часов 15 ноября.
О том, что появился свет, сообщают в соцсетях жители Харькова, в частности Салтовского района и ХТЗ, а также жители Чугуевского района.
Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове и области начал появляться свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 20:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, которое исчезло после вражеских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре около 16-ти часов 15 ноября.".