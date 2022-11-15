В Харькове и области начал появляться свет

В Харьковской области начали восстанавливать электроснабжение, которое исчезло после вражеских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре около 16-ти часов 15 ноября.

О том, что появился свет, сообщают в соцсетях жители Харькова, в частности Салтовского района и ХТЗ, а также жители Чугуевского района.

Напомним, что около 16-ти часов во время воздушной тревоги в Харькове и области начали раздаваться взрывы. Наблюдатели сообщили о вылете минимум семи ракет с территории Белгородской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра.