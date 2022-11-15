Без света 10 млн украинцев, больше всего на Харьковщине и еще в трех областях

Без света по состоянию на 22:30 оставались около 10 миллионов украинцев. Больше всего на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

«По всей стране проблемы со связью и интернетом. В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях — это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает», — отметил Зеленский.

Он рассказал, что всего в течение часа, начиная с 15:24, российская армия запустила по Украине 90 ракет, в результате чего были поражены энергосистема, предприятия и жилые дома.

«Вот это ответ от России — для Индонезии, Индии, Китая и всех других стран, которые говорили о том, что войну надо заканчивать. Россия говорит миру, что хочет продолжать. Ответ теперь за миром», — сказал президент.

Зеленский напомнил, что украинской ПВО было сбито более 70 ракет и десять ударных дронов. В частности, хорошо сработали системы NASAMS: из десяти пусков — десять попаданий. Он также подчеркнул, что именно российские ракеты сегодня ударили по Польше.

«Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Польша, государства Балтии… Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста! Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достичь российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО… Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать», — призвал президент.

Напомним, что около 16-ти часов враг запустил ракеты с Белгородщины по Харьковской области. По словам главы ОВА Олега Синегубова, было два «прилета» по объектам критической энергетической инфраструктуры города Харькова и четыре — по объектам Чугуевского района. Вследствие этого была обесточена вся Харьковская область. Синегубов предположил, что света не будет до утра. Однако, электроэнергия начала появляться в разных районах Харькова и области около 20:30.