Без світла 10 млн українців, найбільше на Харківщині та ще у трьох областях

Без світла станом на 22:30 залишалося близько 10 мільйонів українців. Найбільше на Харківщині, Житомирщині, Київщині та Львівщині.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

“По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить”, – зазначив Зеленський.

Він розповів, що загалом протягом години, починаючи з 15:24, російська армія запустила по Україні 90 ракет, внаслідок чого було вражено енергосистему, підприємства та житлові будинки.

“Ось це відповідь від Росії – для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом”, – сказав президент.

Зеленський нагадав, що українською ППО було збито понад 70 ракет і десять ударних дронів. Зокрема, добре спрацювали системи NASAMS: із десяти пусків – десять влучань. Він також наголосив, що саме російські ракети сьогодні вдарили по Польщі.

“Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща, держави Балтії… Це питання часу, коли б російський терор пішов далі. Треба поставити на місце терориста! Що довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО… Це російський ракетний удар по колективній безпеці! Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти”, – закликав президент.

Нагадаємо, що близько 16-ї години ворог запустив ракети з Бєлгородщини по Харківській області. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було два «прильоти» по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури міста Харкова та чотири — по об’єктах Чугуївського району. Внаслідок цього було знеструмлено всю Харківську область. Синєгубов припустив, що світла не буде до ранку. Проте, електроенергія почала з’являтися у різних районах Харкова та області близько 20:30.