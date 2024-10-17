Аграрії на Харківщині працюють у зоні 0,5-0,7 км від кордону з РФ – ХОВА

600 тисяч гектарів сільгоспземель у Харківській області росіяни замінували. Аграрії ризикують працювати під боком у ворога, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Релокувати аграрні підприємства з Харківської області неможливо – адже землю із собою не вивезеш.

“Це великий виклик, бо підприємства вимушені працювати під ракетами, під КАБами, у прикордонні. Нагадаю, наші аграрії працюють дійсно просто під кордоном у зоні 0,5-0,7 км від кордону. У зоні прямої дії танкового снаряда чи прямої атаки дрона на комбайн. Але люди працюють. І жоден аграрій, жоден підприємець, я особисто з ними спілкуюсь, ніхто не кинув свою землю. І у 2022 році восени всі, хто тільки міг, усі повернулися, всі почали працювати”, – заявив заступник начальника ХОВА Євген Іванов на зустрічі в Харкові із серії дискусій “До чого готуються великі міста України”, яку організувала команда NV, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Іванов нагадав: восени 2022 року Сили оборони України деокупували 43% території Харківської області.

“Ми отримали 1 млн 200 тис. гектарів замінованої землі, у тому числі: 600 тис. гектарів сільськогосподарської землі, майже 200 тис. гектарів лісів і тисячі кілометрів узбіч доріг, місць загального користування. Половина одразу була виведена з ладу бізнесу, який працював у регіоні. Ми говоримо про виробництво, перероблення, про агробізнес. З 1100 фермерських господарств 650 припинили своє існування, були зруйновані фактично вщент. Частина з них протягом двох років почала потроху відновлювати свою діяльність”, – навів дані Іванов.