Аграрии на Харьковщине работают в зоне 0,5-0,7 км от границы с РФ — ХОВА

600 тысяч гектаров сельхозземель в Харьковской области россияне заминировали. Аграрии рискуют работать «под боком» у врага, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Релоцировать аграрные предприятия из Харьковской области невозможно — ведь землю за собой не увезешь.

«Это большой вызов, потому что предприятия вынуждены работать под ракетами, под КАБами, в приграничье. Напомню, наши аграрии работают действительно прямо под границей — в зоне 0,5-0,7 км от границы. В зоне прямого действия танкового снаряда или прямой атаки дрона на комбайн. Но люди работают. И ни один аграрий, ни один предприниматель, я лично с ними общаюсь, никто не бросил свою землю. И в 2022 году осенью все, кто только мог, вернулись и начали работать», — заявил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов на встрече в Харькове из серии дискуссий «К чему готовятся большие города Украины», организованной командой NV, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

Иванов напомнил: осенью 2022 года Силы обороны Украины деоккупировали 43% территории Харьковской области.

«Мы получили 1 млн 200 тыс. гектаров заминированной земли, в том числе: 600 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли, почти 200 тыс. гектаров лесов и тысячи километров обочин дорог и мест общего пользования. Половина работавшего в регионе бизнеса фактически была выведена из строя. Мы говорим о производстве, переработке, об агробизнесе. Из 1100 фермерских хозяйств 650 прекратили свое существование, были разрушены фактически до основания. Часть из них в течение двух лет начала постепенно возобновляет свою деятельность», — привел данные Иванов.