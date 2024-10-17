Аграрии на Харьковщине работают в зоне 0,5-0,7 км от границы с РФ — ХОВА
600 тысяч гектаров сельхозземель в Харьковской области россияне заминировали. Аграрии рискуют работать «под боком» у врага, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Релоцировать аграрные предприятия из Харьковской области невозможно — ведь землю за собой не увезешь.
«Это большой вызов, потому что предприятия вынуждены работать под ракетами, под КАБами, в приграничье. Напомню, наши аграрии работают действительно прямо под границей — в зоне 0,5-0,7 км от границы. В зоне прямого действия танкового снаряда или прямой атаки дрона на комбайн. Но люди работают. И ни один аграрий, ни один предприниматель, я лично с ними общаюсь, никто не бросил свою землю. И в 2022 году осенью все, кто только мог, вернулись и начали работать», — заявил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов на встрече в Харькове из серии дискуссий «К чему готовятся большие города Украины», организованной командой NV, сообщает корреспондент МГ «Объектив».
Иванов напомнил: осенью 2022 года Силы обороны Украины деоккупировали 43% территории Харьковской области.
«Мы получили 1 млн 200 тыс. гектаров заминированной земли, в том числе: 600 тыс. гектаров сельскохозяйственной земли, почти 200 тыс. гектаров лесов и тысячи километров обочин дорог и мест общего пользования. Половина работавшего в регионе бизнеса фактически была выведена из строя. Мы говорим о производстве, переработке, об агробизнесе. Из 1100 фермерских хозяйств 650 прекратили свое существование, были разрушены фактически до основания. Часть из них в течение двух лет начала постепенно возобновляет свою деятельность», — привел данные Иванов.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: аграрии, бизнес, заминирование, иванов, обстрелы, сельское хозяйство, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "600 тысяч гектаров сельхозземель в Харьковской области россияне заминировали. Аграрии рискуют работать «под боком» у врага, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов".