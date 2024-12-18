Арнольд Шварценеггер зіграє Санта-Клауса у різдвяному фільмі (фото)

Американський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер радикально змінився для нової ролі. Перший знімок в образі Санти він опублікував у інстаграмі.

“Санта-Клаус приїжджає до міста! Фантастика – знімати “Людину з сумкою” з Аланом Рітчсоном. Наш режисер Адам Шенкман – один із найсмішніших режисерів, з якими мені доводилося працювати, Нью-Йорк – приголомшливий господар, працювати з “Amazon studios” задоволення, і мені не терпиться поділитися всім цим різдвяним настроєм з кожним із вас”, – підписав фото 77-річний “залізний Арні”.

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Подробиць про фільм замало, поки він перебуває у виробництві, пише видання “USA Today”. У короткому анонсі фільму повідомляють наступне: “Коли у Санти вкрали чарівний мішок, він звернувся до свого списку неслухняних дітей, щоб знайти Венса, колишнього злодія, який зможе допомогти повернути мішок. Разом зі своєю дочкою Сантою та групою ельфів-невдах Венсу доведеться здійснити найбільше пограбування у своєму житті, щоб врятувати Різдво”.

Останній на цей час повнометражний фільм зі Шварценеггером вийшов у 2019 році – це був “Термінатор: Фатум”, де актор виступив у класичному амплуа героя бойовиків. Також він знявся у 2023 році в документальному серіалі “Netflix” про себе – “Арнольд” і в комедійному бойовику “Фубар” на цьому ж стрімінговому сервісі.

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Говорячи про знімання в бойовиках у свої 70+, Шварценеггер заявив: “Нічого не змінилося. Просто зараз складніше робити деякі з цих речей, ніж 40 років тому. Наступного дня ви можете почуватися більш втомленим. Вік безперечно має значення”.