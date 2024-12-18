Арнольд Шварценеггер сыграет Санта-Клауса в рождественском фильме (фото)

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер преобразился для новой роли. Первый снимок в образе Санты он опубликовал в Instagram.

«Санта-Клаус приезжает в город! Фантастика — снимать «Человека с сумкой» с Аланом Ритчсоном. Наш режиссер Адам Шенкман — один из самых смешных режиссеров, с которыми мне доводилось работать, Нью-Йорк — потрясающий хозяин, работать с Amazon studios — одно удовольствие, и мне не терпится поделиться всем этим рождественским настроением с каждым из вас», — подписал фото 77-летний «железный Арни».

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Подробности о фильме скудны, пока он находится в производстве, пишет издание «USA Today». В кратком анонсе фильма сообщают следующее: «Когда у Санты украли волшебный мешок, он обратился к своему списку непослушных детей, чтобы найти Вэнса, бывшего вора, который сможет помочь вернуть мешок. Вместе со своей дочерью Сантой и группой эльфов-неудачников Вэнсу придется совершить величайшее ограбление в своей жизни, чтобы спасти Рождество».

Последний на данный момент полнометражный фильм со Шварценеггером вышел в 2019 году — это был «Терминатор: Темные судьбы», где актер выступил в классическом амплуа героя боевиков. Также он снялся в 2023 году в документальном сериале Netflix о себе самом — «Арнольд» и в комедийном боевике «Фубар» на этом же стриминговом сервисе.

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Говоря о съемках в боевиках в свои 70+, Шварценеггер заявил: «Ничего не изменилось. Просто сейчас сложнее делать некоторые из этих вещей, чем 40 лет назад. На следующий день вы можете чувствовать себя более уставшим. Возраст определенно имеет значение».