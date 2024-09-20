Історія про біль і свободу: у Харкові – прем’єра вистави до 10 річниці Майдану
У Харкові відбудеться всеукраїнська прем’єра вистави «…І всі-всі-всі» Maidan story до 10 річниці Майдану.
Місце прем’єри обрали не випадково, діляться організатори заходу. Адже, саме у Харкові розпочався перший Майдан – 19 листопада 2013 року, за два дні до київського. Також, те, що Харків став один з першим, де дали відсіч окупантам й досі мужньо чинить опір, – має вкотре донести суспільству проукраїнський настрій містян, зазначили організатори.
«Майдан для українців – історія про біль і свободу водночас. Революція Гідності назавжди розділила життя Незалежної України на «до» і «після». Відчуття соборності та єдності, енергія дієвості, яка живить наше суспільство й дотепер. Ще не було реалізовано подібного кроссекторального проєкту, у якому пов’язані театральне і музичне мистецтво, література, публіцистика та документальний театр. Ця вистава – унікальний приклад такого концептуального поєднання», – йдеться у повідомленні.
Музична частина вистави – хорова кантата «Майдан 2014» українського сучасного класика, композитора Валентина Сильвестрова. Літературна основа – ескізи п’єси українського письменника, поета, драматурга Олександра Ірванця. Автор ідеї, сценарію та режисер проєкту – Євген Лавренчук.
У головних ролях: народний артист України Євген Нищук, Римма Зюбіна, фестивальний хор KharkivMusicFest (у складі артистів ХНАТОБ / СХІД OPERA, Харківської обласної філармонії, та здобувачів Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського). Диригенти: Олексій Фартушка, Тетяна Герасимчук. Солісти: Анастасія Каневська, Катерина Соболєва, Кирило Тищенко, Андрій Панчишко. Також ролі виконують: Христина Біла, Вікторія Марус, Артем Любутін, Валерій Ланецький, Олексій Дубінін, Сергій Смеречук, Олексій Гридасов.
Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією: реєстрація на п’ятницю 20 вересня (17:00), реєстрація на суботу 21 вересня (17:00).
Організатори радять обрати зручний одяг.
Читайте також: Від Бетховена до Скорика: пам’ять Небесної сотні в Харкові вшанували музикою
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Харків; Теги: Майдан, премьера, революция, спектакль, Харків, хор;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Історія про біль і свободу: у Харкові – прем’єра вистави до 10 річниці Майдану»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відбудеться всеукраїнська прем’єра вистави «…І всі-всі-всі» Maidan story до 10 річниці Майдану.".