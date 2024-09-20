«История о боли и свободе»: в Харькове – премьера спектакля к 10-летию Майдана
В Харькове состоится всеукраинская премьера спектакля «…И все-все-все» Maidan story к 10-й годовщине Майдана.
Место премьеры выбрали не случайно, делятся организаторы мероприятия. Ведь именно в Харькове начался первый Майдан – 19 ноября 2013 года, за два дня до киевского. Также, то, что Харьков стал одним из первых городов, где дали отпор оккупантам и до сих пор мужественно сопротивляются, — должно в очередной раз донести обществу проукраинское настроение горожан, отметили организаторы.
«Майдан для украинцев – история о боли и свободе одновременно. Революція Гідності навсегда разделила жизнь Независимой Украины на «до» и «после». Чувство соборности и единства, энергия действенности, которая питает наше общество до сих пор. Пока не было реализовано подобного кроссекторального проекта, в котором связаны театральное и музыкальное искусство, литература, публицистика и документальный театр. Это представление – уникальный пример такого концептуального сочетания», — говорится в сообщении.
Музыкальная часть спектакля – хоровая кантата «Майдан 2014» украинского современного классика, композитора Валентина Сильвестрова. Литературная основа – эскизы пьесы украинского писателя, поэта, драматурга Александра Ирванца. Автор идеи, сценария и режиссер проекта – Евгений Лавренчук.
В главных ролях: народный артист Украины Евгений Нищук, Римма Зюбина, фестивальный хор KharkivMusicFest (в составе артистов ХНАТОБ / ВОСТОК OPERA, Харьковской областной филармонии и учащиеся Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского). Дирижеры: Алексей Фартушко, Татьяна Герасимчук. Солисты: Анастасия Каневская, Екатерина Соболева, Кирилл Тищенко, Андрей Панчишко. Также роли исполняют: Кристина Белая, Виктория Марус, Артем Любутин, Валерий Ланецкий, Алексей Дубинин, Сергей Смеречук, Алексей Гридасов.
Вход бесплатный по предварительной регистрации: регистрация на пятницу 20 сентября (17:00), регистрация на субботу 21 сентября (17:00).
Организаторы советуют выбрать удобную одежду.
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- Категории: Культура, Харьков; Теги: Майдан, премьера, революция, спектакль, Харьков, хор;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове состоится всеукраинская премьера спектакля «…И все-все-все» Maidan story к 10-й годовщине Майдана.".