«История о боли и свободе»: в Харькове – премьера спектакля к 10-летию Майдана

В Харькове состоится всеукраинская премьера спектакля «…И все-все-все» Maidan story к 10-й годовщине Майдана.

Место премьеры выбрали не случайно, делятся организаторы мероприятия. Ведь именно в Харькове начался первый Майдан – 19 ноября 2013 года, за два дня до киевского. Также, то, что Харьков стал одним из первых городов, где дали отпор оккупантам и до сих пор мужественно сопротивляются, — должно в очередной раз донести обществу проукраинское настроение горожан, отметили организаторы.

«Майдан для украинцев – история о боли и свободе одновременно. Революція Гідності навсегда разделила жизнь Независимой Украины на «до» и «после». Чувство соборности и единства, энергия действенности, которая питает наше общество до сих пор. Пока не было реализовано подобного кроссекторального проекта, в котором связаны театральное и музыкальное искусство, литература, публицистика и документальный театр. Это представление – уникальный пример такого концептуального сочетания», — говорится в сообщении.

Музыкальная часть спектакля – хоровая кантата «Майдан 2014» украинского современного классика, композитора Валентина Сильвестрова. Литературная основа – эскизы пьесы украинского писателя, поэта, драматурга Александра Ирванца. Автор идеи, сценария и режиссер проекта – Евгений Лавренчук.

В главных ролях: народный артист Украины Евгений Нищук, Римма Зюбина, фестивальный хор KharkivMusicFest (в составе артистов ХНАТОБ / ВОСТОК OPERA, Харьковской областной филармонии и учащиеся Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского). Дирижеры: Алексей Фартушко, Татьяна Герасимчук. Солисты: Анастасия Каневская, Екатерина Соболева, Кирилл Тищенко, Андрей Панчишко. Также роли исполняют: Кристина Белая, Виктория Марус, Артем Любутин, Валерий Ланецкий, Алексей Дубинин, Сергей Смеречук, Алексей Гридасов.

Вход бесплатный по предварительной регистрации: регистрация на пятницу 20 сентября (17:00), регистрация на субботу 21 сентября (17:00).

Организаторы советуют выбрать удобную одежду.