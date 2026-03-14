Про небезпечну погоду попереджають мешканців Харківщини синоптики

У Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються у Харкові та області завтра, 15 березня.

Вдень у Харкові та області будуть сильні пориви вітру – до 15-20 м/с.

Зважаючи на це, в Харківській області ввели перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” розповіла, якою буде погода у суботу 14 березня. У Харкові вночі температура становитиме від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 12 до 14 тепла. По області вночі термометри показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 11 до 16 тепла. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.