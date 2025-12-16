Live

Яку допомогу надають чорнобильцям на Харківщині: дані ХОВА

Суспільство 19:01   16.12.2025
Оксана Горун
Яку допомогу надають чорнобильцям на Харківщині: дані ХОВА Фото: пресслужба ХМР

У Харківській області на обліку стоїть близько 16,7 тисячі громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Для них діє окрема обласна програма.

У рамках обласної програми “Пільгове медичне обслуговування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи” у 2025 році на допомогу чорнобильцям надали на 4,5 млн грн, поінформувала пресслужба ХОВА.

На обліку на Харківщині перебувають: 8,1 тис. учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 4,8 тис. переселенців із зон радіоактивного забруднення; 1,6 тис. дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 2,2 тис. дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками катастрофи. В області живе 5,1 тисячі людей з інвалідністю, що отримана внаслідок катастрофи.

“Для нас принципово важливо забезпечити безперебійну реалізацію всіх обласних програм, спрямованих на медичну, соціальну та реабілітаційну підтримку постраждалих від Чорнобильської катастрофи”, – наголосила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Читайте також: Додаткові 50 млрд грн на “соціалку” у 2026 році: що профінансують із бюджету

При обладміністрації діє Координаційна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Останнє засідання відбулося 14 листопада. І за його підсумками, департамент соцзахисту ХОВА напрацював рішення, які відправив до Міністерства соцполітики.

Автор: Оксана Горун
