Яку допомогу надають чорнобильцям на Харківщині: дані ХОВА
У Харківській області на обліку стоїть близько 16,7 тисячі громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Для них діє окрема обласна програма.
У рамках обласної програми “Пільгове медичне обслуговування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи” у 2025 році на допомогу чорнобильцям надали на 4,5 млн грн, поінформувала пресслужба ХОВА.
На обліку на Харківщині перебувають: 8,1 тис. учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; 4,8 тис. переселенців із зон радіоактивного забруднення; 1,6 тис. дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 2,2 тис. дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких пов’язана з наслідками катастрофи. В області живе 5,1 тисячі людей з інвалідністю, що отримана внаслідок катастрофи.
“Для нас принципово важливо забезпечити безперебійну реалізацію всіх обласних програм, спрямованих на медичну, соціальну та реабілітаційну підтримку постраждалих від Чорнобильської катастрофи”, – наголосила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Читайте також: Додаткові 50 млрд грн на “соціалку” у 2026 році: що профінансують із бюджету
При обладміністрації діє Координаційна рада з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Останнє засідання відбулося 14 листопада. І за його підсумками, департамент соцзахисту ХОВА напрацював рішення, які відправив до Міністерства соцполітики.
