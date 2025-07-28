Социальные услуги для ветеранов: встречу провели в Изюмском районе
Ветеранов на Харьковщине на встречах в рамках акции «Забота рядом» информируют о доступных им услугах. Также чиновники получают обратную связь, чтобы совершенствовать областную программу поддержки.
Об очередной встрече, которая состоялась на территории Изюмского района, сообщила пресс-служба ХОВА. По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в громадах на Изюмщине зарегистрировано более 4200 ветеранов, из них 624 человека – члены семей погибших защитников и защитниц Украины. На встречи с участием ветеранов и их родных приходят представители местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
«В соответствии с потребностями и обращениями ветеранов нашего региона, постоянно работаем над повышением качества социальных услуг в Харьковской области. Рабочие встречи с участниками боевых действий и их семьями имеют большое значение, поскольку с их помощью происходит усовершенствование и расширение Комплексной Программы поддержки Защитников и Защитниц и членов их семей. В то же время, в ходе таких заседаний, извещаем наших ветеранов о возможностях программы и помогаем решать неотложные вопросы», –пояснила суть мероприятия заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
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Во время встречи ветеранов информируют о мероприятиях, которые проводят в громадах в рамках областной программы поддержки, а также — о существовании аналогичных местных программ. Кроме того, участники могут получить индивидуальные консультации и оформить обращения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, социальные услуги, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 16:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ветеранов на Харьковщине на встречах в рамках акции «Забота рядом» информируют о доступных им услугах. Также чиновники получают обратную связь ".