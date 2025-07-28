Соціальні послуги для ветеранів: зустріч провели в Ізюмському районі

Ветеранів на Харківщині на зустрічах у рамках акції “Турбота поруч” інформують про доступні їм послуги. Також чиновники отримують зворотній зв’язок, щоб удосконалювати обласну програму підтримки.

Про чергову зустріч, що відбулася на території Ізюмського району, повідомила пресслужба ХОВА. За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у громадах на Ізюмщині зареєстровані понад 4200 ветеранів, із них 624 особи – члени сімей загиблих захисників і захисниць України. На зустрічі за участю ветеранів та їхніх рідних приходять представники місцевого самоврядування, соціальних служб та спеціалісти з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

“Відповідно до потреб та звернень ветеранів нашого регіону, постійно працюємо над підвищенням якості соціальних послуг у Харківській області. Робочі зустрічі з учасниками бойових дій та їхніми родинами мають велике значення, оскільки з їх допомогою відбувається вдосконалення й розширення Комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць та членів їх сімей. Водночас у ході таких засідань, сповіщаємо наших ветеранів про можливості програми та допомагаємо розв’язувати нагальні питання”, – пояснила сутність заходу заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Під час зустрічі ветеранів інформують про заходи, які проводять у громадах у рамках обласної програми підтримки, а також – про існування аналогічних місцевих програм. Крім того, учасники можуть отримати індивідуальні консультації та оформити звернення.