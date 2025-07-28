Соціальні послуги для ветеранів: зустріч провели в Ізюмському районі
Ветеранів на Харківщині на зустрічах у рамках акції “Турбота поруч” інформують про доступні їм послуги. Також чиновники отримують зворотній зв’язок, щоб удосконалювати обласну програму підтримки.
Про чергову зустріч, що відбулася на території Ізюмського району, повідомила пресслужба ХОВА. За даними Єдиного державного реєстру ветеранів війни, у громадах на Ізюмщині зареєстровані понад 4200 ветеранів, із них 624 особи – члени сімей загиблих захисників і захисниць України. На зустрічі за участю ветеранів та їхніх рідних приходять представники місцевого самоврядування, соціальних служб та спеціалісти з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
“Відповідно до потреб та звернень ветеранів нашого регіону, постійно працюємо над підвищенням якості соціальних послуг у Харківській області. Робочі зустрічі з учасниками бойових дій та їхніми родинами мають велике значення, оскільки з їх допомогою відбувається вдосконалення й розширення Комплексної Програми підтримки Захисників і Захисниць та членів їх сімей. Водночас у ході таких засідань, сповіщаємо наших ветеранів про можливості програми та допомагаємо розв’язувати нагальні питання”, – пояснила сутність заходу заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Читайте також: Єдине вікно для ветеранів у Мерефі та інші доступні послуги: інформація ХОВА
Під час зустрічі ветеранів інформують про заходи, які проводять у громадах у рамках обласної програми підтримки, а також – про існування аналогічних місцевих програм. Крім того, учасники можуть отримати індивідуальні консультації та оформити звернення.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветераны, социальные услуги, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Соціальні послуги для ветеранів: зустріч провели в Ізюмському районі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 16:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ветеранів на Харківщині на зустрічах у рамках акції “Турбота поруч” інформують про доступні їм послуги. Також чиновники отримують зворотній зв’язок".