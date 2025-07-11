Єдине вікно для ветеранів у Мерефі та інші доступні послуги: інформація ХОВА
Про соціальні та інші послуги, які надають учасникам бойових дій у Мереф’янській громаді, повідомили під час виїзного засідання у рамках акції “Допомога поруч”.
“Йшлося про заплановане відкриття на території громади ветеранського простору “Разом ми сила”. Також присутнім розповіли про сервіс для ветеранів “Єдине вікно”, який діє на базі місцевого Центру надання адміністративних послуг. У травні поточного року на базі Мереф’янського Центру надання соціальних послуг та Мереф’янської центральної районної лікарні розпочали роботу два фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які вже надали допомогу 76 особам”, — поінформувала за підсумками засідання пресслужба ХОВА.
У Мереф’янській громаді зараз зареєстровані 424 учасники бойових дій, 39 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 108 членів сімей загиблих захисників та захисниць України. У зустрічі, яку організували в рамках акції “Допомога поруч”, взяли участь самі ветерани, їхні сім’ї, представники органів місцевого самоврядування, соціальних служб та спеціалісти з супроводу ветеранів війни та демобілізованих.
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Фахівці також надали ветеранам інформацію з питань, що стосуються соцзахисту, медобслуговування, реабілітації, психологічної підтримки, можливостей професійного навчання, започаткування та розвитку власної справи коштом грантів, компенсаційних механізмів для роботодавців тощо.
“Робочі зустрічі з учасниками бойових дій важливі, оскільки дають змогу чітко бачити напрямки для вдосконалення й розширення Комплексної Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей в Харківській області”, – пояснила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветераны, Ковальская, мерефа, соцзащита, хова;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про соціальні та інші послуги, які надають учасникам бойових дій у Мереф’янській громаді, повідомили під час виїзного засідання у рамках акції “Допомога поруч”".