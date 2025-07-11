Live
  • Пт 11.07.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Единое окно для ветеранов в Мерефе и другие доступные услуги: информация ХОВА

Общество 22:15   11.07.2025
Оксана Горун
Единое окно для ветеранов в Мерефе и другие доступные услуги: информация ХОВА Фото: busk-miskrada.gov.ua

О социальных и прочих услугах, которые предоставляют участникам боевых действий в Мерефянской громаде, сообщили во время выездного заседания в рамках акции «Помощь рядом».

«Речь шла о запланированном открытии на территории громады ветеранского пространства «Вместе мы сила». Также собравшимся рассказали о сервисе для ветеранов «Единое окно», действующем на базе местного Центра предоставления административных услуг. В мае текущего года на базе Мерефянского Центра предоставления социальных услуг и Мерефянской центральной районной больницы приступили к работе два специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, которые уже оказали помощь 76 лицам», — проинформировала по итогам заседания пресс-служба ХОВА.

В Мерефянской громаде сейчас зарегистрировано 424 участника боевых действий, 39 человек с инвалидностью в результате войны, 108 членов семей погибших защитников и защитниц Украины. Во встрече, которую организовали в рамках акции «Помощь рядом», приняли участие сами ветераны, их семьи, представители органов местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных.

Фото: пресс-служба ХОВА

Читайте также: Где ветераны могут получить медицинские услуги и реабилитацию на Харьковщине

Специалисты также предоставили ветеранам информацию по вопросам, касающимся соцзащиты, медобслуживания, реабилитации, психологической поддержки, возможностей профессионального обучения, начала и развития собственного дела за счет грантов, компенсационных механизмов для работодателей и так далее.

«Рабочие встречи с участниками боевых действий важны, поскольку позволяют четко видеть направления для усовершенствования и расширения Комплексной Программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области», – пояснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Биолог советует харьковчанам закрывать окна летом: зачем
Биолог советует харьковчанам закрывать окна летом: зачем
11.07.2025, 19:01
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
В Харькове — температурный рекорд, в субботу объявили I уровень опасности
11.07.2025, 14:10
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, ураган, склад оружия в гараже
Новости Харькова — главное 11 июля: атака БпЛА, ураган, склад оружия в гараже
11.07.2025, 21:45
В Харькове маршруты изменят трамваи и троллейбусы 12 июля почти на весь день
В Харькове маршруты изменят трамваи и троллейбусы 12 июля почти на весь день
11.07.2025, 17:59
Ураган в Харькове: коммунальщики показали последствия (дополнено, фото)
Ураган в Харькове: коммунальщики показали последствия (дополнено, фото)
11.07.2025, 21:38
Харьков получит миллионы долларов на энергетику: что будут делать
Харьков получит миллионы долларов на энергетику: что будут делать
11.07.2025, 21:28

Новости по теме:

20:44
От службы — к новой карьере: как в Харькове ветеранам начать карьеру в ІТ
15:20
Харьковским ветеранам бесплатно помогут начать путь в ІТ
20:41
Сколько ветеранов на Харьковщине, и чем займутся специалисты по сопровождению
18:45
Главным по ветеранам на Харьковщине станет «афганец»: боец Kraken возмущен
11:52
Сопровождать ветеранов в мирной жизни: на Харьковщине появятся специалисты

Вы читали новость: «Единое окно для ветеранов в Мерефе и другие доступные услуги: информация ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 22:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О социальных и прочих услугах, которые предоставляют участникам боевых действий в Мерефянской громаде, сообщили во время выездного заседания в рамках акции «Помощь рядом»".