Единое окно для ветеранов в Мерефе и другие доступные услуги: информация ХОВА
О социальных и прочих услугах, которые предоставляют участникам боевых действий в Мерефянской громаде, сообщили во время выездного заседания в рамках акции «Помощь рядом».
«Речь шла о запланированном открытии на территории громады ветеранского пространства «Вместе мы сила». Также собравшимся рассказали о сервисе для ветеранов «Единое окно», действующем на базе местного Центра предоставления административных услуг. В мае текущего года на базе Мерефянского Центра предоставления социальных услуг и Мерефянской центральной районной больницы приступили к работе два специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, которые уже оказали помощь 76 лицам», — проинформировала по итогам заседания пресс-служба ХОВА.
В Мерефянской громаде сейчас зарегистрировано 424 участника боевых действий, 39 человек с инвалидностью в результате войны, 108 членов семей погибших защитников и защитниц Украины. Во встрече, которую организовали в рамках акции «Помощь рядом», приняли участие сами ветераны, их семьи, представители органов местного самоуправления, социальных служб и специалисты по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных.
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Специалисты также предоставили ветеранам информацию по вопросам, касающимся соцзащиты, медобслуживания, реабилитации, психологической поддержки, возможностей профессионального обучения, начала и развития собственного дела за счет грантов, компенсационных механизмов для работодателей и так далее.
«Рабочие встречи с участниками боевых действий важны, поскольку позволяют четко видеть направления для усовершенствования и расширения Комплексной Программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области», – пояснила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, Ковальская, мерефа, соцзащита, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 22:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О социальных и прочих услугах, которые предоставляют участникам боевых действий в Мерефянской громаде, сообщили во время выездного заседания в рамках акции «Помощь рядом»".