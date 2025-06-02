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Где ветераны могут получить медицинские услуги и реабилитацию на Харьковщине

Общество 20:21   02.06.2025
Оксана Якушко
Где ветераны могут получить медицинские услуги и реабилитацию на Харьковщине Фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive — GetArchive

На Харьковщине в 21 заведении доступна комплексная медпомощь ветеранам, сообщает ХОВА.

Основным заведением Харьковской области, где ветеранам оказывают полный спектр медицинских, реабилитационных и психологических услуг, является Областной госпиталь ветеранов войны. В 2024 году здесь получили медицинскую помощь 6229 человек. В первом квартале 2025 года пролечились 1488 человек.

В госпитале функционирует реабилитационное отделение на 30 коек, где есть кабинеты физио- и эрготерапии, бальнеологии, массажа, психологической помощи, также оборудовано место для социального работника. В течение 2024 реабилитационные услуги здесь получили 889 пациентов, а в I квартале 2025 — 215 человек.

Реабилитационная помощь ветеранам доступна в 21 стационарном и 24 амбулаторных заведениях Харьковской области.

Медицинские услуги включают в себя комплексную реабилитацию, психологическую поддержку, нейро-, ортопедическую, кардио-респираторную реабилитацию, обезболивание, а также подбор и обучение пользованию техническими средствами реабилитации.

Психосоциальную и психиатрическую помощь оказывают 11 законтрактованных из НСЗУ заведений — 3 в Харькове и 8 в области, в том числе через Центры ментального здоровья и мобильные мультидисциплинарные команды. В 2024 году эти услуги получили 2635 человек, с начала текущего года — 658 человек.

Особое внимание уделяется стоматологическим услугам для ветеранов и ветеранок. В 2025 году государство компенсирует зубопротезування для одного человека на сумму почти до 35 тыс. грн., зуболечение — до почти 25 тыс. грн. С начала 2025 года услугу по зуболечению в госпитале ветеранов получили 716 человек. Всего заключено 32 договора с медучреждениями области и Харькова на предоставление таких услуг.

Финансирование по пакетам медицинских гарантий существенно увеличено. Так, в 2024 году на стационарную реабилитацию направлено 109,2 млн. грн., амбулаторную — 98,6 млн. грн. В I квартале 2025 года — 36,5 млн грн и 23,7 млн ​​грн соответственно.

Новый пакет по психосоциальной помощи получил 2,7 млн. грн. Расходы на зубопротезирование в 2025 году составили 8 млн грн, а на зуболечение — более 11 млн грн, что втрое превышает прошлогодний показатель.

В 62 медучреждениях уже внедрены расширенные услуги по первичной медицинской помощи ветеранам. Также в 19 учреждениях области предусмотрено введение должностей специалистов по сопровождению ветеранов. В нескольких больницах идет создание кабинетов «Пространство заботы о ветеране» для комплексной поддержки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2025 в 20:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в 21 заведении доступна комплексная медпомощь ветеранам, сообщает ХОВА.".