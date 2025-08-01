На Харківщині ветеранам допоможуть стартувати в ІТ
Харківська ОВА повідомила про запуск спільного проєкту з Kharkiv IT Cluster – “Veterans2Tech”.
“Veterans2Tech – ініціатива, що надає практичні інструменти для старту в ІТ-галузі: від вибору напрямку і навчання до знайомства з потенційними роботодавцями”, – пояснили у пресслужбі ХОВА.
Відкриття проєкту провели в безпечному просторі в Харкові. Захід відвідали понад 160 учасників – як офлайн, так і в онлайн-форматі. Насамперед це ветерани та члени їхніх сімей. Також були присутні ментори, представники харківських IT-компаній та експерти, які працюватимуть із ветеранами в рамках проєкту. На відкриття завітала заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська. Вона зазначила, що проєкт покликаний допомогти ветеранам і ветеранкам знайти нову професію у сфері ІТ.
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“Ветеранська політика — один із пріоритетних напрямів роботи Харківської ОВА, який перебуває на постійному контролі Олега Синєгубова. Наша спільна мета – створювати рівні й доступні можливості здобуття знань для наших ветеранів і ветеранок. Дякуємо Kharkiv IT Cluster за партнерство. Продовжуємо спільно працювати далі та створювати нові можливості для гармонійного повернення наших ветеранів до цивільного життя”, – сказала Ковальська.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 13:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська ОВА повідомила про запуск спільного проєкту з Kharkiv IT Cluster – “Veterans2Tech”".