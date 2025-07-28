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В Харькове заработал Европейский цифровой инновационный хаб: что это дает

Общество 15:40   28.07.2025
Оксана Горун
В Харькове заработал Европейский цифровой инновационный хаб: что это дает Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове прошло первое мероприятие Европейского цифрового инвестиционного хаба (Eastern Ukraine EDIH) в офлайн-формате. Подробности сообщили в горсовете.

«В хабе посетители смогут проходить обучение, готовить проекты, искать пути финансирования. Записаться на получение услуг можно через официальный сайт или онлайн-форму. Для проведения собственных мероприятий в пространстве необходимо заполнить Google-форму», — пояснила пресс-служба мэрии.

В день открытия хаб посетили около 100 человек. Среди них — представители ПРООН в Украине, Kharkiv IT Cluster, Харьковского национального университета радиоэлектроники, КУ «Офис реформ Харькова» и бизнеса.

«Они обсудили основные вызовы цифровизации и пути их преодоления в условиях войны. Также были представлены сервисы и возможности для развития бизнеса», — отметили в горсовете.

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Ранее мэрия информировала, что Харьков формирует стратегию «Smart City». Уже разрабатывают инвестиционные проекты – от smart-остановок и систем видеоаналитики до подключенных датчиков в домах, энергосбережения, безопасных укрытий и smart-зон отдыха с Wi-Fi.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 15:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове прошло первое мероприятие Европейского цифрового инвестиционного хаба (Eastern Ukraine EDIH) в офлайн-формате. Подробности сообщили в горсовете".