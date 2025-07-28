У Харкові запрацював Європейський цифровий інноваційний хаб: що це дає

У Харкові відбувся перший захід Європейського цифрового інвестиційного хабу (Eastern Ukraine EDIH) в офлайн-форматі. Подробиці повідомили в міськраді.

“У хабі відвідувачі зможуть проходити навчання, готувати проєкти, шукати шляхи фінансування тощо. Записатися на отримання послуг можна через офіційний сайт або онлайн-форму. Для проведення власних заходів у просторі необхідно заповнити Google-форму“, – пояснила пресслужба мерії.

У день відкриття хаб відвідали близько 100 осіб. Серед них – представники ПРООН в Україні, Kharkiv IT Cluster, Харківського національного університету радіоелектроніки, КУ “Офіс реформ Харкова” та бізнесу.

“Вони обговорили головні виклики цифровізації та шляхи їх подолання в умовах війни. Також було презентовано сервіси та можливості для розвитку бізнесу”, – зазначили в міськраді.

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Раніше мерія інформувала, що Харків формує стратегію Smart City. Уже розробляють інвестиційні проєкти – від smart-зупинок та систем відеоаналітики до підключених датчиків у будинках, енергоощадження, безпечних укриттів та smart-зон відпочинку з Wi-Fi.