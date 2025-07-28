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У Харкові запрацював Європейський цифровий інноваційний хаб: що це дає

Суспільство 15:40   28.07.2025
Оксана Горун
У Харкові запрацював Європейський цифровий інноваційний хаб: що це дає

У Харкові відбувся перший захід Європейського цифрового інвестиційного хабу (Eastern Ukraine EDIH) в офлайн-форматі. Подробиці повідомили в міськраді.

“У хабі відвідувачі зможуть проходити навчання, готувати проєкти, шукати шляхи фінансування тощо. Записатися на отримання послуг можна через офіційний сайт або онлайн-форму. Для проведення власних заходів у просторі необхідно заповнити Google-форму, – пояснила пресслужба мерії.

У день відкриття хаб відвідали близько 100 осіб. Серед них – представники ПРООН в Україні, Kharkiv IT Cluster, Харківського національного університету радіоелектроніки, КУ “Офіс реформ Харкова” та бізнесу.

“Вони обговорили головні виклики цифровізації та шляхи їх подолання в умовах війни. Також було презентовано сервіси та можливості для розвитку бізнесу”, – зазначили в міськраді.

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Раніше мерія інформувала, що Харків формує стратегію Smart City. Уже розробляють інвестиційні проєкти – від smart-зупинок та систем відеоаналітики до підключених датчиків у будинках, енергоощадження, безпечних укриттів та smart-зон відпочинку з Wi-Fi.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «У Харкові запрацював Європейський цифровий інноваційний хаб: що це дає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 15:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відбувся перший захід Європейського цифрового інвестиційного хабу (Eastern Ukraine EDIH) в офлайн-форматі. Подробиці повідомили в міськраді".