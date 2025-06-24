Хаб для підтримки бізнесу та громад створюють у Харкові за кошти партнерів

Створення хабу для підтримки цифрової трансформації бізнесу та громад “Eastern Ukraine EDIH” (European Digital Innovation Hub) стартує у Харкові. Він працюватиме для п’яти східних областей України.

Проєкт реалізують без залучення коштів міського бюджету завдяки фінансуванню міжнародних партнерів, зокрема Єврокомісії через програму «Цифрова Європа», а додаткові активності втілять коштом Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні, інформує пресслужба Харківської міськради.

Діяльність хабу охоплюватиме Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Запорізьку та Сумську області. Його мета – допомогти регіонам подолати наслідки війни, застосовуючи принцип «Build back better» – відновлення через цифровізацію.

Проєкт координує Kharkiv IT Cluster. До консорціуму також увійшли Український науково-технологічний центр, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки, КУ «Офіс реформ Харкова» та платформа «Кібер Дія».

«Eastern Ukraine EDIH» надаватиме підтримку в цифровій трансформації, зокрема через аудит потреб і розроблення індивідуальної дорожньої карти, проводитиме курси з фандрайзингу, навчання з інноваційних технологій, а також консультації з питань партнерства та інтернаціоналізації.

Робота хабу буде орієнтована як на представників малого, середнього та великого бізнесу, так і на громади, муніципалітети та установи державного сектору.