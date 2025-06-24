Хаб для поддержки бизнеса и громад создают в Харькове за средства партнеров
Создание хаба для поддержки цифровой трансформации бизнеса и громад «Eastern Ukraine EDIH» (European Digital Innovation Hub) стартует в Харькове. Он будет работать для пяти восточных областей Украины.
Проект реализуют без привлечения средств городского бюджета благодаря финансированию международных партнеров, в частности Еврокомиссии через программу «Цифровая Европа», а дополнительные активности воплотят за средства Программы развития ООН (ПРООН) в Украине, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.
Деятельность хаба будет охватывать Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Запорожскую и Сумскую области. Его цель — помочь регионам преодолеть последствия войны, применяя принцип «Build back better» — восстановление через цифровизацию.
Проект координирует Kharkiv IT Cluster. В консорциум также вошли Украинский научно-технологический центр, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», Харьковский национальный университет радиоэлектроники, КУ «Офис реформ Харькова» и платформа «Кібер Дія».
«Eastern Ukraine EDIH» будет оказывать поддержку в цифровой трансформации, в частности через аудит потребностей и разработку индивидуальной дорожной карты, проводить курсы по фандрайзингу, обучение по инновационным технологиям, а также консультации по вопросам партнерства и интернационализации.
Работа хаба будет ориентирована как на представителей малого, среднего и крупного бизнеса, так и на громады, муниципалитеты и учреждения государственного сектора.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Создание хаба для поддержки цифровой трансформации бизнеса и громад «Eastern Ukraine EDIH» стартует в Харькове. Он будет работать для пяти восточных областей Украины.".