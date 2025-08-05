Заберет ли ИИ работу у харьковчан: мнение главы IT-кластера (видео)

В связи со стремительным развитием искусственного интеллекта переживает трансформацию технологическая отрасль, рассказала в интервью МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

«Сейчас действительно происходит эта технологическая революция, чат GPT, но это гораздо шире. Сейчас фактически искусственный интеллект сравнивают с появлением интернета. Можно себе представить, насколько сильной будет сейчас технологическая революция. Соответственно, отрасль также сейчас переживает трансформацию. Но исторически харьковские айтишники сильны в искусственном интеллекте, еще до чата GPT, потому что у нас очень сильная математическая школа, у нас очень сильная инженерная школа, она у нас пережила две мировые войны. Благодаря этому мы были сильны исторически, и сейчас это наше определенное конкурентное преимущество перед другими», — отметила Шаповал.

На вопрос — может ли ИИ вытеснить какие-то профессии именно в IT, исполнительный директор ответила, что он понемногу будет забирать так называемую «monkey job» — повторяющуюся работу, которая не требует интеллектуального ресурса и креатива.

«Если сравнить, есть калькулятор, а можно считать на бумаге. Вот калькулятор фактически забрал работу тех, кто считал на бумаге. Искусственный интеллект не заберет работу у людей, работу заберут люди с искусственным интеллектом. Мы сейчас не говорим, что мобильный телефон забрал у нас работу. Нет. Просто будут люди, которые смогут этим пользоваться в своей профессии. Это не только IT. Но будут люди, которые не смогут этим пользоваться. Вот им будет труднее, потому что простые профессии в технологическом мире будут исчезать», — пояснила Шаповал.

Среди таких профессий, по ее словам, — ручное тестирование или создание простых сайтов. Для дизайнеров и художников искусственный интеллект должен стать инструментом в работе.

«Но будет появляться много других профессий, потому что всегда нужно делать что-то большее, что-то более масштабное. Это будет требовать знаний и навыков, которые люди должны развивать. В том числе это масштабное мышление, возможность увидеть не одну комнату в доме, а увидеть весь дом. Это нужно развивать в себе, это можно натренировать», — советует исполнительный директор.

Полный текст интервью читайте на сайте МГ «Объектив» утром 6 августа.