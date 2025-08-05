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Чи забере штучний інтелект роботу в харків’ян: думка голови IT-кластера 📹

Суспільство 20:08   05.08.2025
Олена Нагорна
Чи забере штучний інтелект роботу в харків’ян: думка голови IT-кластера 📹

У зв’язку зі стрімким розвитком штучного інтелекту переживає трансформацію технологічна галузь, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

“Зараз насправді відбувається оця технологічна революція, чат GPT, але це ширше набагато. Тепер фактично штучний інтелект порівнюють з виникненням інтернету. Тобто можна собі уявити, наскільки сильна зараз буде технологічна революція. Відповідно, галузь також зараз переживає трансформацію. Але історично харківські айтівці сильні у штучному інтелекті, ще до чату GPT, бо в нас дуже сильна математична школа, в нас дуже сильна інженерна школа, вона в нас пережила дві світові війни. Завдяки цьому ми були сильні історично, і зараз це наша певна конкурентна перевага перед іншими”, – зазначила Шаповал.

На питання – чи може ШІ витиснути якісь професії саме в IT, виконавча директорка відповіла, що він потроху забиратиме так звану “monkey job” – повторювану роботу, яка не потребує інтелектуального ресурсу та креативу.

“Якщо порівняти, є калькулятор, а можна на папірці рахувати. От калькулятор забрав фактично роботу тих, хто рахував на папірці. Штучний інтелект не забере роботу в людей, роботу заберуть люди зі штучним інтелектом. Ми зараз не кажемо, що мобільний телефон забрав у нас роботу. Ні. Просто будуть люди, які зможуть цим користуватися у своїй професії. Це не тільки IT. Але будуть люди, які не зможуть цим користуватися. От їм буде важче, бо прості професії в технологічному світі будуть зникати”, – пояснила Шаповал.

Серед таких професій, за її словами, – ручне тестування або ж створення простих сайтів. Для дизайнерів та художників штучний інтелект має стати інструментом у роботі. 

Але буде з’являтися багато інших професій, бо завжди треба робити щось більше, щось масштабніше. Це буде потребувати знань і навичок, які мають люди розвивати. У тому числі це масштабне мислення, можливість побачити не одну кімнату в будинку, а побачити весь будинок. Оце треба в собі розвивати і це можливо натренувати”, – радить виконавча директорка.

Повний текст інтерв’ю читайте на сайті МГ “Об’єктив” вранці 6 серпня.

Читайте також: Що треба зараз вчити дітям, щоб вижити у світі роботів і ШІ – поради айтівців

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 20:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку зі стрімким розвитком штучного інтелекту переживає трансформацію технологічна галузь, розповіла виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.".