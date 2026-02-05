Live

НДС для ФЛП не даст прироста госбюджета, а предприятия закроются — Терехов

Оригинально 21:20   05.02.2026
Елена Нагорная
Если с 1 января 2027 года ФЛП и юрлица на упрощенной системе с годовым доходом более миллиона гривен (а это и микро- и малый бизнес) все-таки заставят платить НДС, это приведет не к росту поступлений в госбюджет, а к массовому закрытию предприятий, убежден мэр Игорь Терехов.

Об этом он сказал журналистам в ходе Форума прифронтовых городов и громад.

«Мы против введения на наших предприятиях НДС. Это не даст прироста государственного бюджета. Это приведет к тому, что люди закроются. Они не будут кормить ни себя, ни свои семьи. Кроме этого, не будут создавать рабочие места. Или уйдут в тень. Крупный бизнес как платил такие налоги, так и платит. Почему? Нужна очень взвешенная налоговая политика сегодня. Поддержать малый бизнес», — подчеркнул Терехов.

Как сообщала МГ «Объектив», если с 1 января 2027 года микро- и малый бизнес обяжут платить НДС, это может привести к росту цен до 35%, спрогнозировал президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак. По его данным, в целом в Харьковской области сейчас этот налог платят около 25 тысяч предпринимателей, в случае же введения новации их станет уже 75-85 тысяч. По оценке президента Ассоциации частных работодателей, нововведение может привести к противоположному эффекту: бизнес либо будет закрываться, либо начнет дробиться, чтобы не платить налог. Чумак сообщил, что харьковские предприниматели, которые и так находятся на грани выживания из-за военных рисков, выступают против инициативы и требуют перенаправить усилия на минимизацию существующих схем. Соответствующую петицию разместили на сайте Кабмина.

Читайте также: «Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹

