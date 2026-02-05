ПДВ для ФОПів не дасть приросту бюджету, а підприємства закриються – Терехов

Якщо з 1 січня 2027 року ФОПів та юрособи на спрощеній системі з річним доходом у понад мільйон гривень (а це мікро- та малий бізнес) таки змусять платити ПДВ, це призведе не до зростання надходжень до держбюджету, а до масового закриття підприємств, переконаний мер Ігор Терехов.

Про це він сказав журналістам у ході Форуму прифронтових міст та громад.

“Ми проти введення на наших підприємствах ПДВ. Це не дасть приросту державного бюджету. Це дасть те, що люди зачиняться. Вони не будуть годувати ні себе, ні свої родини. Крім цього, не будуть створювати робочі місця. Або підуть у тінь. Великий бізнес як платив такі податки, так і сплачує. Чому? Потрібна дуже виважена податкова політика сьогодні. Підтримати малий бізнес”, – наголосив Терехов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, якщо з 1 січня 2027 року ФОПів та юросіб на спрощеній системі з річним доходом у понад мільйон гривень (а це і мікро-, і малий бізнес) таки змусять сплачувати ПДВ, це може спричинити зростання цін до 35%, спрогнозував у коментарі МГ “Об’єктив” президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак. За його даними, загалом на Харківщині наразі цей податок сплачують близько 25 тисяч підприємців, у разі ж запровадження новації їх стане вже 75-85 тисяч. За оцінкою президента Асоціації приватних роботодавців, новація може призвести до протилежного ефекту: бізнес або буде закриватися, або почне дробитися, аби не сплачувати податок. Чумак поінформував, що харківські підприємці, які й так перебувають на межі виживання через воєнні ризики, виступають проти ініціативи й вимагають перенаправити зусилля на мінімізацію наявних схем. Відповідну петицію розмістили на сайті Кабміну.