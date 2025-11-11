Live

Харьков станет умнее? Что предусматривает пятилетняя стратегия Smart City

19:49   11.11.2025
Елена Нагорная
Пятилетняя стратегия Smart City для Харькова, которая была представлена в Барселоне 5 ноября, — это не футуристическое видение, а конкретный план развития города, система управления, в которой решения принимаются на основе данных, пояснили МГ «Объектив» в Kharkiv IT Cluster.

Один из примеров таких решений — это датчики на улицах, которые передают информацию о трафике, и система автоматически регулирует светофоры, уменьшая пробки. Жители могут сообщать о проблемах в городской инфраструктуре через приложение — без бюрократии и очередей.

«Энергопотребление, транспорт, безопасность, экология — все соединено в единую сеть, что позволяет реагировать быстро и рационально. Smart City — это когда город работает как единый живой организм», — отметили в Kharkiv IT Cluster и добавили, что их объединение было привлечено к развитию Smart City еще с 2018 года, когда в городе начали появляться первые инновационные решения. Теперь они стали основой для стратегии.

Среди ключевых примеров:

  • Ситуационный центр Харькова — единая точка координации для всех служб реагирования. Он работает 24/7, мгновенно фиксирует чрезвычайные ситуации, определяет масштабы поражения, координирует действия спасателей и уже спас тысячи жизней.
  • Система видеонаблюдения и видеоаналитики — повышает уровень безопасности в городе, помогая службам безопасности оперативно реагировать.
  • Цифровая трансформация образования и бизнеса — десятки цифровых пространств и лабораторий в школах и колледжах, программы по повышению цифровых навыков.

«Это элементы Smart City, которые уже действуют — и именно они легли в основу новой стратегии, которую Deloitte спроектировал совместно с городским советом и технологическим сообществом», — пояснили в кластере.

Основана стратегия на четырех принципах:

  • Человекоцентричность — решения проектируются вокруг потребностей жителей, а не процессов.
  • Безопасность по умолчанию (security-by-design) — каждый сервис разрабатывается с учетом военных рисков и киберугроз.
  • Системность и межоперабельность — все системы взаимосвязаны, чтобы город функционировал как целостная структура.
  • Test before invest — проверка решений в реальных условиях с помощью подхода living lab, прежде чем масштабировать их на все городское пространство.

«Мировые примеры Smart City — это Сингапур, Барселона, Копенгаген или Таллинн. Там цифровые системы обеспечивают мониторинг качества воздуха, управление транспортом и потреблением энергии, интегрированные сервисы для граждан. В Харькове, в отличие от мирных мегаполисов, Smart City — это еще и о военной и гражданской безопасности, выживании и адаптивности в кризисе. Именно поэтому город становится уникальным полигоном для тестирования решений, которые впоследствии могут быть масштабированы на другие регионы Украины и Европы», — добавили в Kharkiv IT Cluster.

По оценке разработчиков стратегии, она поможет:

  • сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации до секунд;
  • сделать сервисы прозрачными, а взаимодействие с властью — простым;
  • обеспечить цифровую безопасность, контроль трафика, управление энергопотреблением;
  • привлекать инвесторов, для которых важна прозрачная цифровая инфраструктура;
  • создать новые рабочие места в сфере технологий и урбанистики.

Напомним, пятилетнюю стратегию развития Smart City для Харькова представили в Барселоне 5 ноября. Мероприятие состоялось при участии мэра Игоря Терехова на Smart City Expo World Congress — крупнейшем мировом событии, посвященном инновационным городским решениям. В разработке стратегии принимали участие представители Харьковского горсовета, аналитики Deloitte и эксперты Kharkiv IT Cluster.

