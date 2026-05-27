Почему универсальный ChatGPT уступает специализированному ИИ в закупках

Сегодня искусственный интеллект стал обычным инструментом для бизнеса. Когда речь заходит о генерации текстов или базовом анализе данных, многие вспоминают ChatGPT. Но достаточно ли универсальной модели для сложных задач?

В закупках важны точность, понимание регламентов и специфика рынка. Именно поэтому искусственный интеллект для закупок стал особым направлением развития. Один из примеров – SmartTender.biz с профильной AI-экосистемой для работы с торгами.

Почему ChatGPT не подходит для тендеров?

ChatGPT – сильный универсальный AI для текстов, поиска идей и базового анализа. Его преимущество – быстрая работа с общей информацией и типовыми запросами.

Но в тендерах он проигрывает специализированном решениям: не интегрирован в рабочие процессы площадки, поэтому не помогает с прикладными действиями при участии в закупках. При анализе больших массивов тендерной документации результат часто требует дополнительной проверки. Кроме того, он не работает как практический тендерный помощник, не подсказывает конкретные действия на площадке, процедурные шаги или работу с тендерной документацией.

Искусственный интеллект в Prozorro от SmartTender работает по другому принципу. Алгоритмы научены понимать логику торгов, поэтому обработка данных занимает минуты вместо часов ручной работы.

Искусственный интеллект для тендеров: какие инструменты работают в SmartTender

На площадке развернут комплекс инструментов, закрывающих ключевые потребности как для поставщиков, так и для заказчиков:

. Инструмент анализа тендерной документации. Он быстро прорабатывает документы заказчика, находит и структурирует требования, формирует понятный чеклист и помогает не пропускать важные условия при подготовке предложения. Это уменьшает риск ошибок и дисквалификации. Аналитический модуль . AI-аналитика для поставщиков, государственных заказчиков и коммерческих устроителей. В зависимости от выбранной роли помогает решать разные задачи: анализировать рынок, конкурентов, динамику цен, реальные договоры и эффективность закупок. Искусственный интеллект для заказчиков помогает формировать ожидаемую стоимость, проверять рыночные цены и оценивать эффективность закупок. Для поставщиков это инструмент для анализа конкурентной среды, поиска перспективных ниш и более точного планирования участия в закупках. Для коммерческих организаторов способ лучше контролировать закупочные процессы, бюджет и рыночную ситуацию.

. Виртуальный чат-бот, знающий все о работе площадки. Он мгновенно подскажет, как настроить подписки, пройти идентификацию, загрузить документы или без ошибок отозвать предложение. Smartik также помогает искать релевантные государственные и коммерческие закупки по запросу пользователя. AI-требования: АЗС. Инструмент для участников топливных закупок, анализирующий тендерную документацию и собирающий в одном месте требования заказчика по размещению АЗС. Также помогает рассчитывать расстояние до АЗС, просматривать точки поставки на интерактивной карте и строить маршрут по дорогам.

Эти инструменты работают как единая AI-экосистема: Аналитический модуль помогает оценить рынок и найти закупки, Smartik – разобраться в процедурах и работе площадки, SmartCheck AI – проверить документацию, а AI-требования: АЗС – рассчитать маршрут в топливных тендерах. Если ищете искусственный интеллект для поставщиков, государственных или коммерческих заказчиков, обращайтесь в службу поддержки SmartTender по номеру 0 800 75 10 10.