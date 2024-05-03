Харьковские айтишники достойно конкурируют с поляками и индусами: в чем секрет

До начала полномасштабного вторжения харьковское ІТ-сообщество было вторым по численности в Украине. В городе работало немало украинских компаний и большое количество иностранных представительств. Как сегодня выживает ІТ-отрасль в прифронтовом городе и чем харьковские айтишники поражают заокеанских заказчиков – в материале МГ «Объектив».

В армии – дефицит айтишников и геймеров

Младший сержант Виталий Германов до полномасштабного вторжения был типичным харьковским айтишником: престижная работа, высокая зарплата, интересный досуг. И, как у большинства из его сферы, никакого отношения к армии. 24 февраля судьба повернула все вверх дном – сначала бросила его в окопы, а затем сделала руководителем отделения сбора и обработки информации в своем подразделении.

Конечно, это и близко не похоже на то, чем мужчина занимался в гражданской жизни, но прежние навыки не раз пригодились.

«На фронте айтишники очень нужны, потому что сейчас это больше война технологий и БПЛА. «Крылья», разведка, аналитика и РЭБ. Россияне нас в этом плане преобладают. Потому что они готовились, у них это уже отлажено», — честно признает Германов.

Несмотря на дефицит айтишных кадров (а в армии приветствуют не только программистов, но и геймеров, являющихся лучшими пилотами дронов), в соседнем подразделении также служат несколько бывших коллег по цеху. Всего на фронте около 7% айтишников из Харьковщины.

Заказов стало меньше

«До полномасштабного вторжения у нас в регионе работали 511 компаний и около 55 тысяч специалистов. Сейчас в Харькове физически работают около 22 тысяч айтишников, треть за границей, остальные разбросаны по Украине», — говорит исполнительный директор Харьковского IT кластера Ольга Шаповал.

Некоторые компании, у которых центральный офис за границей, официально закрыли представительства в регионе, но продолжают сотрудничать с харьковчанами. А большинство местных компаний работу не прекращало. Хотя из-за войны получить контракт стало гораздо труднее, отмечает Шаповал.

Для сравнения она приводит пример: в 2022 году IТ-сфера в Харьковской области заплатила налогов на 9% больше, чем даже в довоенном 2021 году.

«В 2022-м году это была единственная выросшая отрасль, которая росла. В 2023-м она уже начала падать. Сейчас украинские компании ежемесячно теряют около 2 млрд гривен из-за не подписанных контрактов, и доля харьковчан в этом – пятая часть», — рассказывает Ольга Шаповал.

Непредсказуемость отпугивает заказчиков

Причин, почему международных соглашений с украинскими в целом и харьковскими айтишниками в частности стало меньше, кроме замедления мирового рынка, две.

«Первое – у нас нет доступной системы бронирования. Сейчас у нас воюют 7% людей, а забронированы – 1%. В других областях бронирование специалистов достигает 25-30%, в некоторых 50-100%. А еще наши специалисты – выпускники технологических университетов. Это означает, что у них дефицитные специальности, интересные для военкоматов», — объясняет директор Харьковского IT кластера.

То есть в любой момент из команды, которая будет работать над иностранным заказом, могут призвать разработчика. И это заставляет сомневаться заказчиков в том, выполнят ли айтишники работу вовремя.

И вторая веская причина огромной потери деловых соглашений – невозможность заграничных командировок.

«У нас все клиенты – за пределами Украины. Когда был ковид, мы общались онлайн. Теперь клиенты хотят видеть разработчиков. Иногда необходимо поехать к заказчику, чтобы посмотреть, как программное обеспечение устанавливают, насколько все работает. Сейчас это сделать невозможно, потому что понятного механизма командировок за границу для мужчин у нас нет», — объясняет Шаповал.

Многие харьковские айтишники неоднократно пересекали границу по системе «ШЛЯХ», когда перевозили гуманитарную помощь. Хотели бы уехать навсегда – уже воспользовались бы.

«Но встретиться с партнерами я не могу, и это тяжело. Как и просто передвигаться по улице, зная, что завтра придется компанию закрывать, потому что нужно идти на фронт. Это тоже не добавляет предсказуемости», — говорит владелец харьковской IТ-компании Андрей Зарубин.

Не дают преимущества харьковским айтишникам и регулярные блекауты, хотя как раз эта проблема уже давно не пугает – работать в укрытиях благодаря старлинкам и генераторам стало обыденностью. Даже масштабный удар по энергетической системе в начале марта, после которого Харьков и область остались без света больше суток, не остановил работу IТ-специалистов.

«В 9:30 все, у кого дома не было света или интернета, уже работали. Потому что у нас есть хабы внутри IТ-кластера. И когда мы показываем клиентам, как наши специалисты продолжают трудиться в таких условиях, они тоже это ценят. Потому что это иллюстрирует не столько эмоциональную стойкость, а стойкость в смысле того, что у нас все продолжает работать», — подчеркнула Шаповал.

Чем убеждают иностранных заказчиков

Не секрет, что после начала полномасштабного вторжения конкуренты украинских айтишников – а это индусы и поляки – чаще стали получать контракты. Хотя, несмотря на комфортные условия работы, как у западных соседей, или низкие расценки, как у индусов, харьковские разработчики все равно привлекают заказчиков.

«В Харькове действительно профессиональные программисты, опирающиеся не на прикладные, а на фундаментальные вещи. У программистов из Индии (их около 1 миллиона) нет такого уровня образования, как у выпускников харьковских вузов. Наши айтишники получили экспертизу в популярных направлениях и стали одними из самых сильных в искусственном интеллекте и DefenseTech (оборонных технологиях)», – рассказывает Ольга Шаповал.

Сейчас многие айтишники в Харькове разрабатывают программное обеспечение для дронов или РЭБ. Мотивов, как правило, два: либо помощь друзьям и знакомым, кто уже держит строй, либо элементарное желание защититься от нашествия россиян.

«Я знаю многих, кто разрабатывает разные штуки, мы тоже этим занимаемся. Кто-то разрабатывает коммерческие системы. У кого-то есть друг, который может взять с собой на полигон и погонять там какую-то приблуду. Сейчас бум дронов, все пытаются улучшить свой контроллер, какую-то штуку с машинным зрением или искусственным интеллектом», — рассказывает Зарубин.

Еще одно преимущество харьковских айтишников на международном рынке – это культурное отличие от программистов ЕС.

«Мы работаем в основном с рынком Соединенных Штатов. Как работают США? Много, в очень тяжелых трафиках, много часов, несмотря на религиозные праздники или выходные. И поляки никогда не будут работать в таком режиме, вообще никто из европейцев не будет так работать. Украинцы более гибкие, чем европейцы, и с гораздо более высоким уровнем подготовки и умений, чем индусы. Кстати, харьковчанам часто приходится потом переписывать программное обеспечение специалистам из Индии», — отметила Шаповал.

Итак, даже в сверхжестких условиях харьковские айтишники остаются сильными и востребованными игроками на международном рынке. Что дает надежду на возрождение этой отрасли в Харькове в случае окончания войны.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»

Ответственный за дистрибуцию: Малевская Н.А.

Автор: Оксана Якушко