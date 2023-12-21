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Харьков должен найти абсолютно новый экономический смысл — Климкин

Общество 18:55   21.12.2023
Оксана Якушко
Харьков должен найти абсолютно новый экономический смысл — Климкин

Харьков ждут серьезные экономические вызовы, считает бывший Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ведь второй город Украины не может больше опираться на то, что долгое время делало его привлекательным — машиностроение, образование и IT, и определяло бюджет и дальнейший вектор развития.

Об этом он рассказал в эфире LIGAnet.

«Возьмите Харьков. 1,5 миллиона человек. У Харькова было машиностроение как часть экономического скелета, очень классный IТ-кластер и лучший в Украине кластер высшего образования. Где сейчас машиностроение – все знают. Где кластер ИТ – тоже все знают. Что касается высшего образования – какие сейчас иностранные студенты поедут в Харьков, который находится в 36 км от границы с РФ? То есть это означает, что второй по размеру город в Украине должен полностью найти совершенно новый экономический смысл. Мы должны фундаментально изменить всю экономическую модель для страны. И это значит, что будут жертвы, и эти жертвы будут распределяться неравномерно. И для этого нужна честная дискуссия. Если говорить о той экономической модели Украины, которая работала раньше, то ей конец», — отметил Климкин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 18:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков ждут серьезные экономические вызовы, считает бывший Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, ведь второй город Украины не может больше опираться на то, что долгое время делало его привлекательным — машиностроение, образование и IT, и определяло бюджет и дальнейший вектор развития.".