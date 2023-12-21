Харків має знайти абсолютно новий економічний сенс – Клімкін

На Харків чекають серйозні економічні виклики, вважає колишній Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, адже друге місто України не може більше спиратися на те, що тривалий час робило його привабливим – машинобудування, освіту та IT, і визначало бюджет та подальший вектор розвитку.

Про це він розповів у ефірі LIGAnet.

«Візьміть Харків. 1,5 мільйони людей. Харків мав машинобудування як частину свого економічного хребта, дуже класний ІТ-кластер і найкращий в Україні кластер вищої освіти. Де наразі машинобудування – всі знають. Де кластер ІТ – також всі знають. Що стосується вищої освіти – які зараз іноземні студенти поїдуть до Харкова, який знаходиться на відстані 36 км від кордону з РФ? Тобто це означає, що друге за розміром місто в Україні має повністю віднайти абсолютно новий економічний сенс. Ми маємо фундаментально змінити всю економічну модель для країни. І це означає, що будуть жертви, і ці жертви будуть розподілятися нерівномірно. І для цього потрібна чесна дискусія. Якщо говорити про ту економічну модель України, яка працювала раніше, то їй кінець”, – наголосив Клімкін.