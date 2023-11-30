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У мерії розповіли, скільки магазинів, аптек і АЗС готові до блекауту в Харкові

Суспільство 13:46   30.11.2023
Вікторія Яковенко
У мерії розповіли, скільки магазинів, аптек і АЗС готові до блекауту в Харкові Фото: Харківська міськрада

У Харкові продовжують готуватися до блекауту.

Як повідомили в Харківській міськраді, станом на 30 листопада у місті під час тривалого відключення світла готові працювати 1021 продовольчий магазин, 178 магазинів непродовольчих товарів, 316 аптек і 128 АГЗС. Також підготувалися 16 ветеринарних клінік, 35 зоомагазинів та 64 закладів харчування.

«У разі нетривалих відключень (від 2 до 4 годин) більшість магазинів і аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Крім того, у світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків», – додали в мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують готуватися до блекауту.".