У мерії розповіли, скільки магазинів, аптек і АЗС готові до блекауту в Харкові

У Харкові продовжують готуватися до блекауту.

Як повідомили в Харківській міськраді, станом на 30 листопада у місті під час тривалого відключення світла готові працювати 1021 продовольчий магазин, 178 магазинів непродовольчих товарів, 316 аптек і 128 АГЗС. Також підготувалися 16 ветеринарних клінік, 35 зоомагазинів та 64 закладів харчування.

«У разі нетривалих відключень (від 2 до 4 годин) більшість магазинів і аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Крім того, у світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків», – додали в мерії.