Сколько магазинов, рынков и ресторанов работают в Харькове без света – мэрия
По состоянию на 16 июля в Харькове функционируют около 4 тысяч предприятий торговли, 1,6 тысячи — ресторанного хозяйства, 1,1 тысячи — бытового обслуживания, а также 48 рынков.
По данным Харьковского горсовета, с начала года заработали 32 новых стационарных предприятия ресторанного хозяйства, а также шесть парикмахерских, по пять пунктов шиномонтажа и ремонтных мастерских, два оздоровительных комплекса и т.д.
«При отключении электроэнергии на собственных автономных устройствах питания в Харькове работают 1102 продовольственных и 198 непродовольственных магазинов, 424 аптеки, 16 ветклиник, 35 зоомагазинов и 125 АГЗС, а также 48 рынков (торговых площадок). Также генераторами оборудованы более 100 заведений ресторанного бизнеса, около 50 СТО и химчисток», – добавили в мэрии.
Читайте также: Цены выросли на Харьковщине на 1,5% — облстат: что подорожало сильнее всего
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: магазины, мэрия, рестораны, рынки, світло, свет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько магазинов, рынков и ресторанов работают в Харькове без света – мэрия»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 11:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 16 июля в Харькове функционируют около 4 тысяч предприятий торговли, 1,6 тысячи — ресторанного хозяйства, 1,1 тысячи — бытового обслуживания, а также 48 рынков.".