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Сколько магазинов, рынков и ресторанов работают в Харькове без света – мэрия

Общество 11:41   16.07.2024
Виктория Яковенко
Сколько магазинов, рынков и ресторанов работают в Харькове без света – мэрия Фото: Харьковский горсовет

По состоянию на 16 июля в Харькове функционируют около 4 тысяч предприятий торговли, 1,6 тысячи — ресторанного хозяйства, 1,1 тысячи — бытового обслуживания, а также 48 рынков.

По данным Харьковского горсовета, с начала года заработали 32 новых стационарных предприятия ресторанного хозяйства, а также шесть парикмахерских, по пять пунктов шиномонтажа и ремонтных мастерских, два оздоровительных комплекса и т.д.

«При отключении электроэнергии на собственных автономных устройствах питания в Харькове работают 1102 продовольственных и 198 непродовольственных магазинов, 424 аптеки, 16 ветклиник, 35 зоомагазинов и 125 АГЗС, а также 48 рынков (торговых площадок). Также генераторами оборудованы более 100 заведений ресторанного бизнеса, около 50 СТО и химчисток», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 16 июля в Харькове функционируют около 4 тысяч предприятий торговли, 1,6 тысячи — ресторанного хозяйства, 1,1 тысячи — бытового обслуживания, а также 48 рынков.".