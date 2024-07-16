Скільки магазинів, ринків та ресторанів працюють у Харкові без світла – мерія
Станом на 16 липня у Харкові функціонують близько 4 тисяч підприємств торгівлі, 1,6 тисячі – ресторанного господарства, 1,1 тисячі – побутового обслуговування, а також 48 ринків.
За даними Харківської міськради, з початку року запрацювали 32 нових стаціонарних підприємства ресторанного господарства, а також шість перукарень, по п’ять пунктів шиномонтажу і ремонтних майстерень, два оздоровчі комплекси тощо.
«Під час відключення електроенергії на власних автономних пристроях живлення в Харкові працюють 1102 продовольчих та 198 непродовольчих магазинів, 424 аптеки, 16 ветклінік, 35 зоомагазинів та 125 АГЗС, а також 48 ринків (торговельних майданчиків). Також генераторами обладнані понад 100 закладів ресторанного бізнесу, близько 50 СТО та хімчисток», – додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: магазины, мерія, рестораны, рынки, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 11:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16 липня у Харкові функціонують близько 4 тисяч підприємств торгівлі, 1,6 тисячі – ресторанного господарства, 1,1 тисячі – побутового обслуговування, а також 48 ринків.".