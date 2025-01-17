Live
  • Пт 17.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.17
  • EUR 43.32

Сколько супермаркетов и магазинов открылось в Харькове в 2024-м: данные мэрии

Общество 15:50   17.01.2025
Виктория Яковенко
Сколько супермаркетов и магазинов открылось в Харькове в 2024-м: данные мэрии Фото: Харьковский горсовет

В прошлом году в Харькове открылось 14 супермаркетов, 30 продуктовых магазинов, гипермаркет строительных материалов, магазины бытовой техники, товаров для дома, аптеки. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По состоянию на 17 января в Харькове работает более 3,5 тыс. предприятий торговли. В частности, около 530 аптек, 18 гипермаркетов, 249 супермаркетов, 46 торговых центров, 141 зоомагазин и 53 ветеринарные клиники.

«На случай аварийных или плановых отключений электроэнергии источниками альтернативного питания обеспечено 475 аптек, более 1,3 тыс. продовольственных и непродовольственных магазинов, 44 ветеринарные клиники/аптеки, 146 АЗС и др.», — добавили в мэрии.

Читайте также: Работа в Харькове и области: кому готовы платить 56 тысяч гривен, вакансии

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)
«Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)
16.01.2025, 13:26
Зима — все? В конце января в Украине ожидают до +20, предварительный прогноз
Зима — все? В конце января в Украине ожидают до +20, предварительный прогноз
17.01.2025, 12:07
ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины
ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины
16.01.2025, 11:50
Новости Харькова — главное за 17 января: обстрелы, штурмы, смертельный пожар
Новости Харькова — главное за 17 января: обстрелы, штурмы, смертельный пожар
17.01.2025, 14:57
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 56 тысяч гривен, вакансии
Работа в Харькове и области: кому готовы платить 56 тысяч гривен, вакансии
17.01.2025, 14:54
Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд
Насиловал девочку восемь лет – прокуратура Харьковщины передала дело в суд
17.01.2025, 16:28

Новости по теме:

15:09
«Сразу много хейта»: определилась ли мэрия с цветом для транспорта Харькова
14:55
Что происходит в пострадавшем от пожара сосновом бору на Журавлевке (фото)
13:07
В Харькове перекрыли движение на Лопанской набережной: как объехать
14:29
Транспортная стратегия Харькова: жителям предлагают поучаствовать в обсуждении
16:19
В Харькове в среду два трамвая изменят маршрут, один – не будет курсировать

Вы читали новость: «Сколько супермаркетов и магазинов открылось в Харькове в 2024-м: данные мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 15:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прошлом году в Харькове открылось 14 супермаркетов, 30 продуктовых магазинов, гипермаркет строительных материалов, магазины бытовой техники, товаров для дома, аптеки. ".