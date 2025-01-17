Сколько супермаркетов и магазинов открылось в Харькове в 2024-м: данные мэрии

В прошлом году в Харькове открылось 14 супермаркетов, 30 продуктовых магазинов, гипермаркет строительных материалов, магазины бытовой техники, товаров для дома, аптеки. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

По состоянию на 17 января в Харькове работает более 3,5 тыс. предприятий торговли. В частности, около 530 аптек, 18 гипермаркетов, 249 супермаркетов, 46 торговых центров, 141 зоомагазин и 53 ветеринарные клиники.

«На случай аварийных или плановых отключений электроэнергии источниками альтернативного питания обеспечено 475 аптек, более 1,3 тыс. продовольственных и непродовольственных магазинов, 44 ветеринарные клиники/аптеки, 146 АЗС и др.», — добавили в мэрии.