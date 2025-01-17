Работа в Харькове и области: кому готовы платить 56 тысяч гривен, вакансии

По состоянию на 16 января в Харьковской области актуальны 1820 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой в 56 тысяч гривен. Обивщик мебели будет иметь 26 тысяч, а швея – 22 тысячи.

Биохимик будет зарабатывать 20 тысяч гривен, кузнец-штамповщик – 19990, обвальщик мяса – 19950, инженер по проектно-сметной работе – 18300, регистратор медицинский – 18 тысяч, монтер колеи – 17250, а энергодиспетчер – 19950.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.