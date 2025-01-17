Live
  • Пт 17.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.17
  • EUR 43.32

Робота в Харкові та області: кому готові платити 56 тисяч гривень

Суспільство 14:54   17.01.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: кому готові платити 56 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 16 січня в Харківській області актуальні 1820 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Оббивальник меблів матиме 26 тисяч, а швачка – 22 тисячі.

Біохімік зароблятиме 20 тисяч гривень, коваль-штампувальник – 19990, обвалювальник м’яса – 19950, інженер з проєктно-кошторисної роботи – 18300, реєстратор медичний – 18 тисяч, монтер колії – 17250, а енергодиспетчер – 17200.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте також: Робота вдома в Харкові: попит зростає, які є варіанти

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: кому готові платити 56 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: кому готові платити 56 тисяч гривень
17.01.2025, 14:54
Харків перестане бути автоцентричним: що дає план, ухвалений міськрадою
Харків перестане бути автоцентричним: що дає план, ухвалений міськрадою
17.01.2025, 14:32
ЗСУ вдарили по військових цілях в Бєлгородській області: що більше не працює
ЗСУ вдарили по військових цілях в Бєлгородській області: що більше не працює
17.01.2025, 14:19
Ексзаступник мера Куп’янська отримав підозру: що робив під час окупації
Ексзаступник мера Куп’янська отримав підозру: що робив під час окупації
17.01.2025, 14:00
Є підстави вважати, що плани ворога у Дворічній вдасться зірвати – Ахіллес
Є підстави вважати, що плани ворога у Дворічній вдасться зірвати – Ахіллес
17.01.2025, 10:48
РФ атакувала Кривий Ріг: летіла балістика, є загиблі та постраждалі (відео)
РФ атакувала Кривий Ріг: летіла балістика, є загиблі та постраждалі (відео)
17.01.2025, 13:29

Новини за темою:

14:29
Робота вдома в Харкові: попит зростає, які є варіанти
20:22
Що має вивчити кожен, хто шукає роботу, – порада роботодавця
19:39
Робота для пенсіонерів: у Харкові заявили про необхідність повернути людей 60+
18:31
Дефіцит кадрів у Харкові буде тотальним: прогноз та пропозиції експерта
16:09
Кадровий голод у Харкові триває: роботодавці конкурують, кого не вистачає

Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: кому готові платити 56 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 14:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16 січня в Харківській області актуальні 1820 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".