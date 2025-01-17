Робота в Харкові та області: кому готові платити 56 тисяч гривень
Станом на 16 січня в Харківській області актуальні 1820 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Оббивальник меблів матиме 26 тисяч, а швачка – 22 тисячі.
Біохімік зароблятиме 20 тисяч гривень, коваль-штампувальник – 19990, обвалювальник м’яса – 19950, інженер з проєктно-кошторисної роботи – 18300, реєстратор медичний – 18 тисяч, монтер колії – 17250, а енергодиспетчер – 17200.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 14:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16 січня в Харківській області актуальні 1820 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".