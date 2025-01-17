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Скільки супермаркетів і магазинів відкрилося у Харкові в 2024-му: дані мерії

Суспільство 15:50   17.01.2025
Вікторія Яковенко
Скільки супермаркетів і магазинів відкрилося у Харкові в 2024-му: дані мерії Фото: Харківська міськрада

Торік у Харкові відкрилося 14 супермаркетів, 30 продуктових магазинів, гіпермаркет будівельних матеріалів, магазини побутової техніки, товарів для дому, аптеки тощо. Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Станом на 17 січня у Харкові функціонують понад 3,5 тис. підприємств торгівлі. Зокрема, близько 530 аптек, 18 гіпермаркетів, 249 супермаркетів, 46 торгових центрів, 141 зоомагазин та 53 ветеринарні клініки.

«На випадок аварійних або планових відключень електроенергії джерелами альтернативного живлення забезпечені 475 аптек, більше 1,3 тис. продовольчих і непродовольчих магазинів, 44 ветеринарні клініки/аптеки, 146 АЗС та інші», – додали у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Торік у Харкові відкрилося 14 супермаркетів, 30 продуктових магазинів, гіпермаркет будівельних матеріалів, магазини побутової техніки, товарів для дому, аптеки тощо. ".