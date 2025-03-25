Надувные лодки не помогают, а ресурсов у врага нет: Коваленко о неудачах РФ
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре рассказал о неудачных попытках россиян расширить плацдарм в районе речки Оскол.
Аналитик акцентировал, что на данный момент враг пытается сделать это довольно «интересно».
«Они преимущественно точечно высаживаются на правом берегу реки Оскол и как-то пытаются там закрепиться. Это трудно назвать плацдармом. Ну, я могу сказать только так: для формирования тактической ударной группировки этого недостаточно. А чего-то большего россияне не смогут сделать», – уверен Коваленко.
Особенно заметны сейчас неудачи оккупанты в районе Двуречной, Западного и Кондрашовки. Именно там враг уже достаточно долго пытается безуспешно расширить зону контроля.
«Им не хватает для этого ресурса. Им не хватает для этого усиления уже механизированной компоненты. Как эту механизированную компоненту накопить на правом берегу, если, ну, для этого надо форсировать реку Оскол не на надувной лодке? А для этого надо возводить соответствующую понтонную переправу. А тут сразу что-то прилетит», – объяснил аналитик.
Видео: Oboz.ua
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 10:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в обзоре рассказал о неудачных попытках россиян расширить плацдарм в районе речки Оскол. ".