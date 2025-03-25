Какие неточности есть в заявлениях РФ и Украины о фронте – комментарии ISW
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне вновь распространяют фейки о своих успехах на Харьковщине, однако в этот раз некоторые неточности заметили и в заявлениях со стороны украинских экспертов.
В частности, в Институте изучения войны передают, что россияне не смогли продвинуться на Купянском направлении. Хотя враг и пытался штурмовать наши позиции в районе Двуречной, Тополи, Петропавловки и Степной Новоселовки.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские силы продвинулись к северу от Степной Новоселовки, но украинские силы сохраняют позиции в этом населенном пункте. Другой российский блогер заявил 24 марта, что российские войска продвинулись в восточной и западной части Тополи», – пишут аналитики.
Также ВС РФ пытались наступать на Боровском направлении. Бои зафиксировали около Загрызово и Богуславки. И по информации экспертов, некоторые неточности о ситуации в этой части области есть в заявлениях украинских аналитиков. Речь идет об обозревателе группы «Информационное сопротивление» Константине Машовце.
«Неподтвержденные утверждения: Машовец заявил, что украинские войска продвинулись к Райгородке (к востоку от Боровой и к востоку от Надежды)», – уточнили в ISW.
Также оккупанты атаковали и на Харьковском направлении. Все штурмы врага в районе Волчанска успешно отбили СОУ, добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне вновь распространяют фейки о своих успехах на Харьковщине.".