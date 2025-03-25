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Які неточності є в заявах РФ і України про фронт – коментарі ISW

Україна 07:25   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Які неточності є в заявах РФ і України про фронт – коментарі ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни знову розповсюджують фейки про свої успіхи на Харківщині, проте цього разу деякі неточності помітили й у заявах з боку українських експертів.

Зокрема, в Інституті вивчення війни повідомляють, що росіяни не змогли просунутися на Куп’янському напрямку. Хоча ворог і намагався штурмувати наші позиції у районі Дворічної, Тополі, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські сили просунулися на північ від Степової Новоселівки, але українські сили зберігають позиції в цьому населеному пункті. Інший російський блогер заявив 24 березня, що російські війська просунулися у східній та західній частині Тополі “, – пишуть в ISW.

Також ЗС РФ намагалися наступати на Борівському напрямку. Бої зафіксували біля Загризового та Богуславки. І за інформацією експертів, деякі неточності щодо ситуації в цій частині області є у заявах українських аналітиків. Йдеться про оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця.

“Непідтверджені твердження: Машовець заявив, що українські війська просунулися до Райгородки (на схід від Борової та на схід від Надії)”, – уточнили в ISW.

Також окупанти атакували і на Харківському напрямку. Усі штурми ворога в районі Вовчанська успішно відбили СОУ, додали аналітики.

Читайте також: Машовець: «Куп’янська наступальна операція» провалюється, що буде далі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 07:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни знову розповсюджують фейки про свої успіхи на Харківщині.".