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Надувні човни не допомагають, а ресурсів немає: Коваленко про невдачі РФ

Україна 10:37   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Надувні човни не допомагають, а ресурсів немає: Коваленко про невдачі РФ

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів про невдалі спроби росіян розширити плацдарм у районі річки Оскіл. 

Аналітик зазначив, що наразі ворог намагається зробити це досить “цікаво”.

“Вони переважно точково висаджуються на правому березі річки Оскіл і якось намагаються там закріпитися. Це важко назвати плацдармом. Ну, я можу сказати тільки так: для формування тактичного ударного угруповання цього недостатньо. А чогось більшого росіяни не зможуть зробити”, – упевнений Коваленко.

Особливо помітні нині невдачі окупанти у районі Дворічної, Западного та Кіндрашівки. Саме там ворог досить довго намагається марно розширити зону контролю.

“Їм не вистачає для цього підсилення вже механізованої компоненти. Як цю механізовану компоненту накопичити на правому березі, якщо, ну, для цього треба форсувати річку Оскіл не на надувному човні, а для цього треба зводити відповідну понтонну переправу. А тут одразу щось прилетить”, – сказав аналітик.

Відео: Oboz.ua

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 10:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів про невдалі спроби росіян розширити плацдарм у районі річки Оскіл. ".